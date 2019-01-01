Буяльский не поможет сборной Украины на Евро-2020

Украинский полузащитник не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы.

Виталий Буяльский, УАФ

Центральный полузащитник сборной Украины Виталий Бульяский пропустит чемпионат Европы, который состоится предстоящим летом. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

28-летний украинец не испытывал никаких проблем со здоровьем, однако когда начались игровые нагрузки, то у футболиста появилась боль в ноге.

Обследование обнаружило у Буяльского трещину плюсневой кости ступни, которая стала результатом столкновения в финальном матче Кубка Украины.

Поскольку период восстановления от этой травмы занимает приблизительно месяц, Виталий Буяльский не сможет сыграть за сборную Украины на Евро-2020. Украинский хавбек уже покинул расположение "желто-синих".

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