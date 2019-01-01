Евро-2020: заявки сборных на турнир
Football.ua представляет вашему вниманию заявки всех участников предстоящего чемпионата Европы.
Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, тартует 11 июня и завершится 11 июля.
Национальные сборные уже начали объявлять официальные и предварительные заявки на данный турнир. Окончательные списки, в которые войдут 26 футболистов, должны быть представлены до 1 июня.
Группа A
Италия
Расширенная заявка (33 футболиста).
Вратари: Алессио Краньо (Кальяри), Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Торино).
Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Алессандро Бастони (Интер), Кристиано Бираги (Фиорентина), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Джорджио Кьеллини (Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Алессандро Флоренци (Пари Сен-Жермен), Мануэль Лаццари (Лацио), Джанлука Манчини (Рома), Леонардо Спинаццола (Рома), Рафаэл Толой (Аталанта).
Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Гаэтано Кастровилли (Фиорентина), Брайан Кристанте (Рома), Мануэль Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Маттео Пессина (Аталанта), Стефано Сенси (Интер), Марко Верратти (ПСЖ).
Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Бернардески (Ювентус), Федерико Кьеза (Ювентус), Винченцо Грифо (Фрайбург), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Наполи), Мойзе Кен (ПСЖ), Маттео Политано (Наполи), Джакомо Распадори (Сассуоло).
Турция
Расширенная заявка (30 футболистов).
Вратари: Мерт Гюнок (Истанбул Башакшехир), Угурджан Чакыр (Трабзонспор), Алтай Байындыр (Фенербахче), Гекхан Аккан (Ризеспор).
Защитники: Зеки Челик (Лилль), Мерт Мюлдюр (Сассуоло), Мерих Демирал (Ювентус), Озан Кабак (Ливерпуль), Чаглар Сеюнджю (Лестер), Каан Айхан (Сассуоло), Умут Мераш (Гавр), Рыдван Йылмаз (Бешикташ).
Полузащитники: Абдулкадир Эмюр (Трабзонспор), Дженгиз Юндер (Лестер), Эфеджан Караджа (Аланьяспор), Халил Акбунар (Гезтепе), Дорукхан Токез (Бешикташ), Ирфан Кахведжи (Фенербахче), Махмут Текдемир (Истанбул Башакшехир), Окай Йокушлу (Вест Бромвич), Оркун Кекчю (Фейеноорд), Озан Туфан (Фенербахче), Тайлан Антальялы (Галатасарай), Хакан Чалханоглу (Милан), Юсуф Языджы (Лилль).
Нападающие: Бурак Йылмаз (Лилль), Энес Юнал (Хетафе), Халил Дервишоглу (Галатасарай), Кенан Караман (Фортуна Дюссельдорф), Керем Актюркоглу (Галатасарай).
Уэльс
Появится позже.
Швейцария
Расширенная заявка (29 футболистов).
Вратари: Ян Зоммер (Боруссия Менхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин (Монпелье), Грегор Кобель (Штутгарт).
Защитники: Мануэль Аканджи (Боруссия Дортмунд), Лорис Бенито (Бордо), Нико Эльведи (Боруссия Менхенгладбах), Кевен Мбабу (Вольфсбург), Бечир Омерагич (Цюрих), Рикардо Родригес (Торино), Сильван Видмер (Базель), Фабиан Шер (Ньюкасл), Джордан Лотомба (Ницца), Эрай Джюмерт (Базель).
Полузащитники: Гранит Джака (Арсенал), Денис Закария (Боруссия Менхенгладбах), Ремо Фройлер (Аталанта), Джибриль Соу (Айнтрахт Франкфурт), Адмир Мехмеди (Вольфсбург), Джердан Шакири (Ливерпуль), Рубен Варгас (Аугсбург), Стивен Цубер (Айнтрахт Франкфурт) Эдимилсон Фернандес (Майнц), Кристиан Фасснахт (Янг Бойз), Дэн Ндой (Ницца), Анди Зечири (Брайтон).
Нападающие: Брель Эмболо (Боруссия Менхенгладбах), Марио Гавранович (Динамо Загреб), Харис Сеферович (Бенфика).
Группа B
Бельгия
Заявка из 26 футболистов и 11 в резерве.
Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матц Селс (Страсбур).
Защитники: Тоби Алдервейрелд (Тоттенхэм), Дедрик Боята (Герта Берлин), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Ян Вертонген (Бенфика).
Полузащитники: Тимоти Кастань (Лестер), Насер Шадли (Истанбул Башакшехир), Янник Карраско (Атлетико), Кевин де Брейне (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Торган Азар (Боруссия Дортмунд), Тома Менье (Боруссия Дортмунд), Деннис Прат (Лестер), Юри Тилеманс (Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге), Аксель Витсель (Боруссия Дортмунд).
Нападающие: Миши Бачуайи (Кристал Пэлэс), Кристиан Бентеке (Кристал Пэлэс), Жереми Докю (Ренн), Эден Азар (Реал), Ромелу Лукаку (Интернационале), Дрис Мертенс (Наполи), Леандро Троссар (Брайтон).
Запасные: Томас Каминьски (Блэкберн), Брэндон Мехеле (Брюгге), Зиньо Ванхеусден (Стандард), Джордан Лукаку (Антверпен), Томас Фокет (Реймс), Альберт Самби Локонга (Андерлехт), Аднан Янузай (Реал Сосьедад), Бриан Хейнен (Генк), Алексис Салемакерс (Милан), Яри Версхарен (Андерлехт), Шарль де Кетеларе (Брюгге).
Дания
Появится позже.
Россия
Расширенная заявка (29 футболистов).
Вратари: Юрий Дюпин (Рубин), Андрей Лунев (Зенит), Матвей Сафонов (Краснодар), Антон Шунин (Динамо).
Защитники: Георгий Джикия (Спартак), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев (Динамо Москва), Юрий Жирков (Зенит), Вячеслав Караваев (Зенит), Федор Кудряшов (Антальяспор), Илья Самошников (Рубин), Андрей Семенов (Ахмат).
Полузащитники: Дмитрий Баринов (Локомотив Москва), Рифат Жемалетдинов (Локомотив Москва), Максим Мухин (Локомотив Москва), Александр Головин (Монако), Арсен Захарян (Динамо), Даниил Фомин (Динамо), Роман Зобнин (Спартак Москва), Алексей Ионов (Краснодар), Далер Кузяев (Зенит), Андрей Мостовой (Зенит), Магомед Оздоев (Зенит), Денис Макаров (Рубин), Алексей Миранчук (Аталанта), Денис Черышев (Валенсия).
Нападающие: Артем Дзюба (Зенит), Антон Заболотный (Сочи), Александр Соболев (Спартак Москва).
Финляндия
Расширенная заявка (31 футболист).
Вратари: Лукаш Градецки (Байер), Йессе Йоронен (Брешия), Ансси Яаккола (Бристоль Роверс), Ники Мяэнпяя (Венеция)
Защитники: Юхани Ояла (Вейле), Лео Вяйсянен (Эльфсборг), Саули Вяйсянен (Кьево), Паулус Араюури (Пафос), Дэниэл О'Шонесси (ХИК), Роберт Иванов (Варта), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец), Йере Уронен (Генк), Николас Хямяляйнен (Куинс Парк Рейнджерс), Николай Алхо (МТК), Юкка Райтала (Миннесота Юнайтед), Йоона Тойвио (Хэкен),
Полузащитники: Пюрю Сойри (Эсбьерг), Глен Камара (Рейнджерс), Йони Кауко (Эсбьерг), Онни Валакари (Пафос), Расмус Шюллер (Юргорден), Томас Лам (Зволле), Тим Спарв (Ларисса), Фредрик Йенсен (Аугсбург), Роберт Тейлор (Бранн), Робин Лод (Миннесота Юнайтед)
Нападающие: Йоэль Похьянпало (Унион), Ласси Лаппалайнен (Монреаль), Маркус Форсс (Брентфорд), Ясин Ассехнун (Лахти), Теему Пукки (Норвич)
Группа C
Австрия
Расширенная заявка (30 футболистов).
Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд), Пава Перван (Вольфсбург), Хайнц Линднер (Базель), Александр Шлагер (ЛАСК).
Защитники: Давид Алаба (Бавария), Александар Драгович (Байер), Марко Фридль (Вердер), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Штефан Лайнер (Боруссия М), Филипп Линхарт (Фрайбург), Филипп Мвене (Майнц), Штефан Пош (Хоффенхайм), Кристофер Триммель (Унион), Андреас Ульмер (Зальцбург).
Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба – Хоффенхайм), Юлиан Баумгартлингер (Байер), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт), Валентино Лазаро (Боруссия М), Марсель Забитцер (Лейпциг), Луи Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке), Хусейн Балич (ЛАСК).
Нападающие: Адриан Грбич (Лорьян), Михаэль Грегорич (Аугсбург), Саша Каладжич (Штутгарт), Марко Арнаутович (Шанхай), Карим Онисиво (Майнц).
Нидерланды
Расширенная заявка (34 футболиста).
Вратари: Марко Бизот (Алкмаар), Яспер Силлессен (Валенсия), Тим Крул (Норвич), Маартен Стекеленбург (Аякс).
Защитники: Патрик ван Аанхолт (Кристал Пэлэс), Натан Аке (Манчестер Сити), Дейли Блинд (Аякс), Дензел Думфрис (ПСВ), Ханс Хатебур (Аталанта), Рик Карсдорп (Рома), Маттейс де Лихт (Ювентус), Джерри Сент-Юсте (Майнц), Кенни Тете (Фулхэм), Юррьен Тимбер (Аякс), Йоэл Велтман (Брайтон), Стефан де Врей (Интер), Оуэн Вейндал (Алкмаар).
Полузащитники: Донни ван де Беек (Манчестер Юнайтед), Райан Гравенберх (Аякс), Френки де Йонг (Барселона), Дави Классен (Аякс), Теун Коопмейнерс (Алкмаар), Мартен де Роон (Аталанта), Тонни Вильена (Краснодар), Джорджинио Вейналдум (Ливерпуль).
Нападающие: Стевен Бергхейс (Фейеноорд), Стевен Бергвейн (Тоттенхэм), Анвар Эль-Гази (Астон Вилла), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг (Севилья), Дониэлл Мален (ПСВ), Мемфис Депай (Лион), Квинси Промес (Спартак Москва), Ваут Вегхорст (Вольфсбург).
Северная Македония
Заявка из 26 футболистов
Вратари: Столе Димитриевски (Райо Вальекано), Дамиан Шишковски (Докса), Ристо Янков (Работнички).
Защитники: Стефан Ристовски (Динамо Загреб), Дарко Велковски (Риека), Висар Муслиу (Фехервар), Эзгиян Алиоски (Лидс), Эгзон Бейтулай (Шкендия), Кире Ристевски (Уйпешт), Джеко Зайков (Шарлеруа).
Полузащитники: Ариан Адеми (Динамо Загреб), Бобан Николов (Лечче), Энис Бардхи (Леванте), Элиф Элмас (Наполи), Стефан Спировски (АЕК), Тихомир Костадинов (Ружомберок), Ферхан Хасани (Партизани), Даниэль Аврамовски (Кайсериспор), Марджан Радески (Академия Пандева).
Нападающие: Горан Пандев (Дженоа), Александр Трайковски (Мальорка), Иван Тричковски (АЕК), Влатко Стояновски (Шамбли), Дарко Чурлинов (Штутгарт), Милан Ристовски (Спартак Трнава), Крсте Велкоски (Сараево).
Украина
Расширенная заявка (35 футболистов).
Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Шахтер Донецк), Андрей Пятов (Шахтер Донецк).
Защитники: Александр Караваев (Динамо Киев), Илья Забарный (Динамо Киев), Виталий Миколенко (Динамо Киев), Александр Тимчик (Динамо Киев), Александр Сирота (Динамо Киев), Денис Попов (Динамо Киев), Николай Матвиенко (Шахтер Донецк), Сергей Кривцов (Шахтер Донецк), Виктор Корниенко (Шахтер Донецк), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт).
Полузащитники: Тарас Степаненко (Шахтер Донецк), Марлос (Шахтер Донецк), Георгий Судаков (Шахтер Донецк), Евгений Коноплянка (Шахтер Донецк), Сергей Сидорчук (Динамо Киев), Владимир Шепелев (Динамо Киев), Николай Шапаренко (Динамо Киев), Александр Андриевский (Динамо Киев), Виктор Цыганков (Динамо Киев), Богдан Леднев (Динамо Киев), Артем Бондаренко (Мариуполь), Александр Зубков (Ференцварош), Евгений Макаренко (Кортрейк), Руслан Малиновский (Аталанта), Виктор Коваленко (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм).
Нападающие: Роман Яремчук (Гент), Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо Киев).
Группа D
Англия
Появится позже.
Хорватия
Заявка из 26 футболистов.
Вратари: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Ловре Калинич (Хайдук), Симон Слуга (Лутон).
Защитники: Шиме Врсалько (Атлетико), Борна Баришич (Рейнджерс), Дуе Чалета-Цар (Олимпик), Деян Ловрен (Зенит), Йосип Юранович (Легия), Домагой Вида (Бешикташ), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Домагой Брадарич (Лилль), Миле Шкорич (Осиек).
Полузащитники: Матео Ковачич (Челси), Лука Модрич (Реал), Марцело Брозович (Интернационале), Милан Бадель (Дженоа), Никола Влашич (ЦСКА Москва), Марио Пашалич (Аталанта), Иван Перишич (Интер), Йосип Брекало (Вольфсбург), Мислав Оршич (Динамо Загреб), Лука Иванушец (Динамо Загреб).
Нападающие: Анте Ребич (Милан), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна), Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
Чехия
Появится позже.
Шотландия
Заявка из 26 футболистов
Вратари: Крейг Гордон (Харт оф Мидлотиан), Дэвид Маршалл (Дерби Каунти), Джон Маклафлин (Рейнджерс).
Защитники: Лиам Купер (Лидс), Деклан Галлахер (Мазервелл), Грант Хэнли (Норвич), Джек Хендри (Остенде), Скотт Маккенна (Ноттингем Форест), Стивен O'Доннелл (Мазервелл), Натан Паттерсон (Рейнджерс), Энди Робертсон (Ливерпуль), Грег Тейлор (Селтик), Киран Тирни (Арсенал).
Полузащитники: Стюарт Армстронг (Саутгемптон), Райан Кристи (Селтик), Джон Флек (Шеффилд Юнайтед), Билли Гилмор, (Челси), Джон Макгинн, (Астон Вилла), Каллум Макгрегор (Селтик), Скотт Мактоминей (Манчестер Юнайтед), Дэвид Тернбулл (Селтик).
Нападающие: Че Адамс (Саутгемптон), Линдон Дайкс (Куинз Парк Рейнджерс), Джеймс Форрест (Селтик), Райан Фрейзер (Ньюкасл), Кевин Нисбет (Хиберниан).
Группа E
Испания
Появится позже.
Польша
Заявка из 26 футболистов и пятеро в резерве.
Вратари: Лукаш Фабяньски (Вэст Хэм), Войцех Щенсны (Ювентус), Лукаш Скорупски (Болонья).
Защитники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешиньски (Сампдория), Павел Давидович (Верона), Камиль Глик (Беневенто), Михал Хелик (Барнсли), Томаш Кендзера (Динамо Киев), Камиль Пентковски (Ракув), Тимотеуш Пухач (Лех), Мацей Рыбус (Локомотив Москва).
Полузащитник: Пшемыслав Франковски (Чикаго Файр), Камиль Южвяк (Дерби Каунти), Матеуш Клих (Лидс), Кацпер Козловски (Погонь), Гжегож Крыховяк (Локомотив Москва), Кароль Линетты (Торино), Якуб Модер (Брайтон), Пшемыслав Плахета (Норвич), Петр Зелиньски (Наполи).
Нападающие: Давид Ковнацки (Фортуна Дюссельдорф), Роберт Левандовски (Бавария), Аркадиуш Милик (Олимпик), Кароль Свидерски (ПАОК), Якуб Шверчок (Пяст).
Запасные: Радослав Маецки (Монако), Рафал Аугустыняк (Урал), Камиль Гросицки (Вест Бромвич), Роберт Гумны (Аугсбург), Себастьян Шиманьски (Динамо Москва).
Словакия
Предварительная заявка (24 футболиста).
Вратари: Мартин Дубравка (Ньюкасл), Марек Родак (Фулхэм), Душан Куцяк (Лехия).
Защитники: Петер Пекарик (Герта), Любомир Шатка (Лех), Денис Вавро (Уэска), Милан Шкриниар (Интер), Томаш Губочан (Омония), Якуб Голубек (Пяст).
Полузащитники: Марек Гамшик (Гетеборг), Станислав Лоботка (Наполи), Патрик Грошовски (Генк), Юрай Куцка (Парма), Ондрей Дуда (Кельн), Роберт Мак (Ференцварош), Владимир Вайсс (Слован), Ласло Бенеш (Аугсбург), Лукаш Гараслин (Сассуоло), Томаш Суслов (Гронинген), Матуш Беро (Арнем), Эрик Ирка (Мирандес).
Нападающие: Михал Дюриш (Омония), Роберт Боженик (Фейеноорд), Давид Стрелец (Слован).
Швеция
Расширенная заявка (36 футболистов).
Вратари: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Кристоффер Нордфельдт (Генчлербирлиги), Робин Ульсен (Эвертон).
Защитники: Эмиль Крафт (Ньюкасл), Виктор Линделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даниэльсон (Далянь Ифан), Мартин Ульссон (Хэкен), Людвиг Аугустинссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Филип Хеландер (Рейнджерс), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист (Хельсинборг).
Полузащитники: Эмиль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Уотфорд), Виктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевски (Ювентус), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль (Сампдория), Кристоффер Ульссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Митьюлланд), Маттиас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).
Нападающие: Маркус Берг (Краснодар), Александр Исак (Реал Сосьедад), Робин Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).
Группа F
Венгрия
Расширенная заявка (30 футболистов).
Вратари: Адам Богдан (Ференцварош), Денеш Дибус (Ференцварош), Петер Гулачи (Лейпциг), Болаж Тот (Пушкаш-Академия).
Защитники: Бендегуз Болла (Фехервар), Эндре Ботко (Ференцварош), Оттило Фиоло (Фехервар), Сильвестер Хандья (Фехервар), Акош Кечкеш (Лугано), Адам Лонг (Омония), Герге Ловренчич (Ференцварош), Вилли Орбан (Лейпциг), Чобо Шпондлер (Пушкаш-Академия), Оттило Солои (Фенербахче).
Полузащитники: Томаш Чери (Мезекевешд), Даниэль Гоздог (Гонвед), Филип Холендер (Партизан), Ласло Кляйнхайслер (Осиек), Адам Нодь (Бристоль Сити), Лоик Него (Фехервар), Ондраш Шафер (ДАК-1904), Давид Шигер (Ференцварош), Доминик Собослаи (Лейпциг).
Нападающие: Янош Хан (Пакш), Неманья Николич (Фехервар), Роланд Шоллои (Фрайбург), Соболч Шен (Далла), Адам Солои (Майнц), Кевин Варга (Касымпаша), Роланд Варга (МТК).
Германия
Заявка из 26 футболистов.
Вратари: Мануэль Нойер (Бавария), Бернд Лено (Арсенал), Кевин Трапп (Айнтрахт).
Защитники: Маттиас Гинтер (Боруссия Менхенгладбах), Антонио Рюдигер (Челси), Робин Госенс (Аталанта), Кристиан Гюнтер (Фрайбург), Марсель Хальстенберг (РБ Лейпциг) , Матс Хуммельс (Боруссия Дортмунд), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Робин Кох (Лидс), Никлас Зюле (Бавария).
Полузащитники: Илкай Гюндоган (Манчестер Сити), Тони Кроос (Реал), Эмре Джан (Боруссия Дортмунд), Йосуа Киммих (Бавария), Томас Мюллер (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Серж Гнабри (Бавария), Леон Горецка (Бавария), Кай Хаверц (Челси), Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах), Лерой Сане (Бавария), Флориан Нойхаус (Боруссия Менхенгладбах).
Нападающие: Тимо Вернер (Челси), Кевин Фолланд (Монако).
Португалия
Появится позже.
Франция
Заявка из 26 футболистов.
Вратари: Юго Льорис (Тоттенхэм), Стив Манданда (Олимпик), Майк Меньян (Лилль).
Защитники: Люка Динь (Эвертон), Лео Дюбуа (Лион), Лукас Эрнандес (Бавария), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Жюль Кунде (Севилья), Клеман Лангле (Барселона), Бенжамен Павар (Бавария), Рафаэль Варан (Реал), Кюрт Зума (Челси).
Полузащитники: Н'Голо Канте (Челси), Тома Лемар (Атлетико), Поль Погба (Манчестер Юнайтед), Адриен Рабьо (Ювентус), Мусса Сиссоко (Тоттенхэм), Корентен Толиссо (Бавария).
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер (Монако), Карим Бензема (Реал), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (Барселона), Оливье Жиру (Челси), Антуан Гризманн (Барселона), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Маркюс Тюрам (Боруссия Менхенгладбах).
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