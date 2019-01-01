Стартовала продажа билетов на матч Украина — Кипр

Билеты можно заказывать онлайн, но только с указанием данных паспорта.

Сборная Украины, УАФ

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет товарищеский поединок против национальной команды Кипра.

Как сообщает официальный сайт УАФ, стартовала продажа билетов на этот матч, которые можно приобрести только на сайте TicketsBox. Стоимость билетов — от 50 до 350 гривен. Один человек может приобрести не более четырех билетов.

Чтобы купить билет, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты. После процедуры оплаты на электронную почту вам будет отправлен электронный билет.

Напомним, матч Украина — Кипр пройдет 7 июня на стадионе ОСК Металлист в Харькове. Начало игры — в 19:00.