Сборная Португалии объявила заявку на Евро-2020
Главный тренер Фернанду Сантуш определился со списком заявленных игроков на чемпионат Европы.
Национальная сборная Португалии объявила заявку на предстоящий чемпионат Европы-2020, который пройдет летом этого года.
На Евро-2020 подопечные Фернанду Сантуша сыграют в одной группе со сборными Венгрии, Германии и Франции.
Заявка сборной Португалии:
Вратари: Энтони Лопеш (Лион), Руй Патрисиу (Вулверхэмптон), Руй Тиагу Силва (Гранада).
Защитники: Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон), Пепе (Порту), Жозе Фонте (Лилль), Рафаэль Геррейру (Боруссия Дортмунд), Нуну Мендеш (Спортинг).
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Данилу Перейра (ПСЖ), Педру Гонсалвеш, Жоау Пальинья (оба – Спортинг), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба – Вулверхэмптон), Ренату Санчес (Лилль), Сержиу Оливейра (Порту), Вильям Карвальо (Бетис), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Диогу Жота (Ливерпуль), Рафа Силва (Бенфика), Жоау Феликс (Атлетико), Гонсалу Гедеш (Валенсия).
Нападающие: Криштиану Роналду (Ювентус), Андре Силва (Айнтрахт).
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