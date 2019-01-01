Павелко рассказал о будущем Шевченко

Президент УАФ надеется, что тренер останется в сборной надолго.

Андрей Шевченко, getty images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал возможный уход Андрея Шевченко.

"У Андрея Шевченко есть действующий контракт. В нем есть опция продления до чемпионата мира в Катаре. Я совсем недавно разговаривал с Шевченко насчет этого, в его намерениях ничего не поменялось.

Это очень хорошо, потому что игроки и все наши болельщики должны знать, что сборная Украины останется с тем же тренерским штабом, к которому все привыкли. Сейчас я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Андрей Николаевич и его тренерский штаб не доработали контракт до конца отборочного цикла к чемпионату мира и, надеюсь, участия на чемпионате мира.

Такая договоренность существует сейчас, но мы понимаем, что это жизнь и что завтра интерес к нашему штабу может возрасти. В этом случае придется принимать какое-то решение. Повторюсь, на сегодняшний день никаких переговоров или разговоров об уходе нет", – сказал Павелко в эфире Денисов Time.

Напомним, что сам Андрей Шевченко ранее выразил готовность возглавить клуб и готов рассмотреть варианты после чемпионаты Европы.