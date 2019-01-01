Павелко рассказал о будущем Шевченко
Президент УАФ надеется, что тренер останется в сборной надолго.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал возможный уход Андрея Шевченко.
"У Андрея Шевченко есть действующий контракт. В нем есть опция продления до чемпионата мира в Катаре. Я совсем недавно разговаривал с Шевченко насчет этого, в его намерениях ничего не поменялось.
Это очень хорошо, потому что игроки и все наши болельщики должны знать, что сборная Украины останется с тем же тренерским штабом, к которому все привыкли. Сейчас я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Андрей Николаевич и его тренерский штаб не доработали контракт до конца отборочного цикла к чемпионату мира и, надеюсь, участия на чемпионате мира.
Такая договоренность существует сейчас, но мы понимаем, что это жизнь и что завтра интерес к нашему штабу может возрасти. В этом случае придется принимать какое-то решение. Повторюсь, на сегодняшний день никаких переговоров или разговоров об уходе нет", – сказал Павелко в эфире Денисов Time.
Напомним, что сам Андрей Шевченко ранее выразил готовность возглавить клуб и готов рассмотреть варианты после чемпионаты Европы.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021