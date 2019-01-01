Корниенко: Наконец-то, с третьего раза прибыл в расположение сборной Украины

Защитник национальной команды поборется за место в команде на Евро-2020.

Виктор Корниенко, фото Шахтер

Виктор Корниенко остался доволен тем, что наконец-то прибыл в расположение сборной Украины после третьего полученного вызова.

"Наконец-то, с третьего раза я прибыл в расположение национальной сборной Украины. Эмоции самые положительные. Все приняли тепло, я очень рад находиться здесь и защищать нашу страну, но, увы, и на этот раз не обошлось без каких-то проблем.

Такие моменты делают каждого из нас сильнее. Все лучшее впереди", — написал защитник Шахтера в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, что ранее Корниенко не смог приехать в сборную Украины из-за травмы, которую ему нанес Сергей Сидорчук.