Судаков: На тренировках сборной Украины мы уже наелись прилично, если честно

Украинский хавбек высказался о своем пребывании в стане "желто-синих".

Георгий Судаков, ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков рассказал о впечатлениях от вызова в сборную Украины и тренировок под руководством Андрея Шевченко

"Вызов в сборную — полная неожиданность. Я никак не думал, что пригласят в команду. Сначала не поверил, но потом увидел сам списки, и в клубе сказали, что это правда. Потом поговорил с администратором сборной, и собрался сюда".

"Тут очень высокая интенсивность тренировок. Вроде кажется, ничего особенного, двухразовые занятия. Но за два первых дня уже такая есть приятная усталость. У нас в клубе было по одной тренировке, и, наверное, по времени чуть меньше, и не такая динамика была. А тут именно такие серьезные нагрузки. Даже тесты очень напряженные, это физические упражнения, забеги, во время которых аппаратура фиксирует сердцебиение, тонус и прочее. Уже наелись мы прилично, если честно".

"Последний тест? Да, Андрей Николаевич мне помогал, я один остался последний, без пары, и уже он там меня подгонял", — заявил Судаков.

Напомним, матч Украина — Бахрейн состоится в воскресенье, 23 мая, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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