Шапаренко: Нам еще не рассказывали о сборной Бахрейна

Украинский хавбек высказался о предстоящем товарищеском матче.

Николай Шапаренко, УАФ

Сборная Украины проведет товарищеский поединок против Бахрейна в рамках подготовки к Евро-2020. Атакующий полузащитник "желто-синих" Николай Шапаренко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Готовимся к спаррингу, и тренировки стали несколько легче. Сейчас акцент делается на тактических построениях с учетом того, что мы хотим продемонстрировать в игре с Бахрейном. Однако прицел уже идет и на матчи чемпионата Европы. Некоторые игроки еще не прибыли в лагерь сборной, но думаю, что они в курсе нашей работы".

"Нам еще не рассказывали о сборной Бахрейна, но думаю, что в ближайшее время на теоретических занятиях тренеры нам все покажут и расскажут, как победить эту команду. Будем реализовывать установки тренерского штаба. Выполним все стоящие перед нами сейчас, а потом иметь немного отдыха", — приводит слова Шапаренко официальный сайт УАФ.

Напомним, матч Украина — Бахрейн состоится в воскресенье, 23 мая, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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