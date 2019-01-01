Андрей Шевченко — об игре против Бахрейна: О сопернике очень мало информации, но Украина будет смотреть только на свой футбол

Наставник сборной Украины прокомментировал процесс подготовки к контрольному матчу.

Андрей Шевченко, фото УАФ

Уже в скором времени нам предстоит наблюдать за первыми результатами тренировочного процесса сборной Украины перед началом выступлений на чемпионате Европы-2020, а первым соперником в серии контрольных поединков для нашей национальной команды станет Бахрейн. Накануне этого противостояния, главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко прокомментировал обстановку внутри коллектива.

"В первую очередь, сборная рада вновь вернуться в Харьков. Мы начали первую часть подготовительного сбора к чемпионату Европы. Она уже подходит к концу. Завтра нам предстоит сыграть контрольную игру против Бахрена, поэтому у меня большая просьба, прежде всего — к харьковчанам, прийти и поддержать команду. Для нас это очень важно.

50% может посетить матч. Несмотря на то, что это просто товарищеский матч, это — подготовка к чемпионату Европы. Хотелось бы, чтобы вы нас поддержали, как здесь, в Харькове, всегда было принято раньше.

У нас есть потери. К сожалению, два игрока вылетели. У Виталия Буяльского серьезная травма. Надеюсь, что он побыстрее выздоровеет. По крайней мере, к Евро он готовится не будет. У Виктора Корниенко ангина, он покинул расположение сборной на данном этапе. Пока что, он едет домой, а когда к нам присоединятся "иностранцы", будем разбираться с его ситуацией отдельно.

Через пару дней мы должны будем определиться с полной заявкой, 26 человек, которые будут готовится непосредственно к чемпионату Европы".

Относительно предстоящего соперника, сборной Бахрейна, Андрей Шевченко сказал следующее: "Я знаю, что тренер у них португалец (Элиу Соуза — ред.). Он работал на клубном уровне и с молодежными командами, опытный специалист. Очень мало информации. Эта игра нужна как подготовка, поэтому мы больше нацелены на наше состояние, нашу подготовку.

У команды был очень сложный недельный период, много двухразовых тренировок. В этой игре у нас будет шесть замен. Я надеюсь, что смогу дать время многим игрокам. Ребята еще под нагрузкой, поэтому мы искали соперника на первую игру такого, чтобы можно было адекватно оценить то состояние, в котором находимся мы, на фоне недели интенсивных тренировок".

Наставник Главной команды страны также высказался и о влиянии переноса чемпионата Европы на один год на форму лидеров нашей команды: "Всегда есть какие-то плюсы и минусы — это нормальный футбольный процесс. Кто-то уходит, кто-то приходит, есть какие-то изменения. Может быть, на клубном уровне это чувствуется не так.

Команда видоизменилась, добавилось много игроков. У нас есть определенная конкуренция, а я придержусь принципу — будет играть тот, кто сильнее. У нас был период подготовки в 20 дней, теперь, до следующей официальной игры, мы проведем несколько контрольных поединков, а у футболистов будет шанс себя проявить.

Для нас важно, чтобы те футболисты, которые являются ведущими игроками, были в хорошей форме. Уровень наших выступлений будет зависеть, прежде всего, от этого. Если у нас не будет травм, то мы сможем выступить более успешно".

Шевченко также попытался скрыть то, чем живет сборная во время подготовительного процесса, но описал отдельные аспекты своего подхода: "Описывать день сборной Украины я не буду — лишней информации соперникам давать нельзя. Этот сбор мы спланировали так, чтобы команда получила нагрузки. Нашей целью было сбалансировать состояние футболистов. По приезду, они сдали тесты, мы оценили их состояние, после этого определили программу подготовки индивидуально для каждого.

Общие тренировки были направлены на работу над тактикой. Я считаю, что команда провела очень хороший сбор. Завтра у нас контрольная игра. Она важна для нас. Мы должны получить информацию о том, как этот сбор повлиял на игроков".

О выборе Харькова в качестве места для проведения подготовки к чемпионату Европы главный тренер сказал следующее: "Здесь идеальные условия для команды. Она чувствует себя хорошо. Нам выделили отель, рядом природа. Тренировочные поля хорошо подготовлены. Условия, которые мы выбирали, идеально подходят для подготовки".

О состоянии команды после потери очков против Казахстана и Финляндии: "это два разных турнира. Очень важно, чтобы команда переключилась и отбросила весь этот негатив. Эти игры дали много информации нашему тренерскому штабу. Есть недостатки, которые были ярко выражены. Главное — реализация моментов.

Несмотря на результаты, команда провела три очень хорошие игры. Если бы мы реализовали те моменты, которые создали, ни у кого бы не было вопросов. Однако, результат — это основное. Отборочный раунд очень короткий, поэтому любые очки важны. Вне зависимости от соперников. Ничья против чемпионов мира или Казахстана и Финляндии — одно и тоже.

Наша задача — провести ближайшие контрольные игры на высоком уровне. Дальше — отправимся на чемпионат Европы, где постараемся дать необходимый результат", — подытожил главный тренер сборной Украины.

Напомним, что матч Украина — Бахрейн состоится 22 мая, начало в 21:00 по киевскому времени.