Украина сыграет с Бахрейном в белой форме

Стало известно, в какой форме сыграют команды в товарищеском матче.

Игроки сборной Украины, УАФ

Сборная Украины в рамках подготовки к предстоящему Евро-2020 проведет товарищеский поединок против Бахрейна.

Украина на матч выйдет в необычной — белой форме. Гости сыграют в красной форме. У вратаря "сине-желтых" будет черный комплект формы, а у Бахрейна — зеленый.

Матч Украина — Бахрейн состоится сегодня, 23 мая, в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток — в 21.00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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