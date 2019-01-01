Караваев: После Бахрейна будут три выходных — отдохнуть, развеяться

Защитник "бело-синих" прокомментировал положение дел в расположении национальной команды.

Александр Караваев, УАФ

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал подготовку национальной команды к Евро-2020 накануне товарищеского поединка против Бахрейна.

"Некоторые клуба закончили чуть раньше, мы играли чуть позже. Нужно привести нас к общим кондициям, поэтому эту неделю мы готовились функционально, и сейчас у нас будет игра, а потом три дня выходных, чтобы немножко отдохнуть, развеяться, грубо говоря", — сказал Караваев в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Товарищеский поединок Украина — Бахрейн пройдет сегодня, 23 мая, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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