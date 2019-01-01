Артем Бондаренко — о матче против Бахрейна: Задача — услышать тренерский штаб и выполнять, что они хотят
Футболист рассказал о задачах на спарринг.
Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал предстоящий товарищеский матч против сборной Бахрейна.
"Хочется всегда побеждать, абсолютно на всех тренировках и играх. Но эта встреча является подготовкой. Мы должны наработать то, что выполняли на тренировках, постараться перенести требования тренерского штаба в игру.
Игра – чуть другая ответственность, чем на тренировке. Самая главная задача – услышать тренерский штаб и выполнять, что они хотят", — сказал Бондаренко.
Отметим, товарищеский поединок Украина — Бахрейн пройдет сегодня, 23 мая, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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