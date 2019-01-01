Бущан эффектно среагировал на удар Шевченко с пенальти

Сборная Украины готовится к матчу против Бахрейна.

Бущан, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на тренировке команды решил потренировать вратаря Георгия Бущана.

Коуч пробил шесть пенальти вратарю. Пять из низ он реализовал, однако шестой решил исполнить красиво, но Бущан эффектно сработал в данном моменте.

Отметим, товарищеский поединок Украина — Бахрейн пройдет сегодня, 23 мая, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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