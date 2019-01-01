Трубин и Беседин — в старте сборной Украины на матч против Бахрейна

Стал известен состав национальной команды на спарринг.

Анатолий Трубин, УАФ

Сборная Украины в рамках товарищеского матча в Харькове сыграет против сборной Бахрейна.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со стартовым составом на поединок.

Отметим, что место в воротах займет Анатолий Трубин, а на позиции форварда выйдет Артем Беседин.

Украина: Трубин — Миколенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик — Степаненко, Макаренко, Шапаренко, Зубков, Марлос — Беседин.

Запасные: Бущан, Пятов, Сирота, Сидорчук, Леднев, Бондаренко, Забарный, Караваев, Попов, Цыганков, Довбик.

Отметим, товарищеский поединок Украина — Бахрейн пройдет сегодня, 23 мая, в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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