Судаков и Попов дебютировали за сборную Украины
Оба футболиста вышли на поле в матче против Бахрейна.
Георгий Судаков, фото Шахтер
Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимает на своем поле соперников из Бахрейна.
Этот матч стал для полузащитника Шахтера Георгия Судакова и защитника Динамо Дениса Попова первым в футболке национальной команды.
Судаков появился на поле в перерыве матча, а Денис Попов появился уже в середине второй половины игры.
Отметим, товарищеский поединок Украина — Бахрейн начался в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
Комментарии
Загрузка...
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021