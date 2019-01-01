Судаков и Попов дебютировали за сборную Украины

Оба футболиста вышли на поле в матче против Бахрейна.

Георгий Судаков, фото Шахтер

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимает на своем поле соперников из Бахрейна.

Этот матч стал для полузащитника Шахтера Георгия Судакова и защитника Динамо Дениса Попова первым в футболке национальной команды.

Судаков появился на поле в перерыве матча, а Денис Попов появился уже в середине второй половины игры.

Отметим, товарищеский поединок Украина — Бахрейн начался в 21:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча.