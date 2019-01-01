Сборная Украины ни разу не выиграла в 2021 году
Подопечные Андрея Шевченко пока что не могут порадовать победным результатом.
Украина - Бахрейн, фото УАФ
Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимала на своем поле Бахрейн и спасла ничейный результат в конце встречи.
Подопечные Андрея Шевченко так и не смогли выиграть ни один матч в этом году, четырежды сыграв вничью.
Примечательно, что все четыре поединка, с Францией, Финляндией, Казахстаном и Бахрейном, завершились со счетом 1:1.
Напомним, что далее сборную Украины ждут контрольные поединки с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).
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