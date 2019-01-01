Сборная Украины ни разу не выиграла в 2021 году

Подопечные Андрея Шевченко пока что не могут порадовать победным результатом.

Украина - Бахрейн, фото УАФ

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимала на своем поле Бахрейн и спасла ничейный результат в конце встречи.

Подопечные Андрея Шевченко так и не смогли выиграть ни один матч в этом году, четырежды сыграв вничью.

Примечательно, что все четыре поединка, с Францией, Финляндией, Казахстаном и Бахрейном, завершились со счетом 1:1.

Напомним, что далее сборную Украины ждут контрольные поединки с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).