Евро-2020: Представление команд группы А

Football.ua проводит анализ шансов на успех для участников первого квартета.

Источник: Евро-2020

В неумолимом темпе приближается тожественная церемония открытия финальной части чемпионата Европы-2020, которую мы ждем уже более одного года. Непосредственно само действо начнется 11 июня в 22:00 по киевскому времени, когда на поле Стадио Олимпико в Риме сразятся национальные команды Турции и Италии, которые являются частью квартета под латинской буквой A, в котором также состоят представители Уэльса и Швейцарии.

Италия

Путь на Евро

В целом, жребий сумел отправить в эту группы четыре команды с примерно равными шансами на успех, среди которых явным фаворитом можно считать "Скуадру Адзурру". С нее и начнем наш цикл обзорных материалов. Тем более, место проведения матча-открытия к чему-то да обязывает.

На чемпионат Европы команда Роберто Манчини пробивалась через квалификационный секстет под буквой J, где кроме нее также присутствовали сборные Финляндии, Греции, Боснии и Герцеговины, Армении и Лихтенштейна.

И вот, глядя на итоговое состояние турнирной таблицы в этой группе, так и хочется отметить, что слово "присутствовали" здесь отыгрывает ключевую роль. 10 побед, 30 очков, 4 пропущенных мяча — Италия просто смела своих соперников.

Достижения

Когда мы смотрим на логотип итальянской сборной, то сразу бросаются в глаза четыре золотые звезды над основным "щитом". И ведь правда, перед нами — четырехкратные чемпионы мира (1934, 1938, 1982, 2006), которые также в своей истории дважды оступались в финалах мундиаля. А вот с чемпионатами Европы у "Скуадры Адзурры" все обстоит не настолько триумфально. Домашняя победа образца 1968-го года с легендарным Дзоффом в рамке ворот так и остается единственной, а две попытки завоевать кубок Анри Делоне в XXI веке (2000, 2012) потерпели неудачи.

Соста в

Заявка сборной Италии выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Торино).

Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Алессандро Бастони (Интер), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Джорджио Кьеллини (Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Эмерсон (Челси), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Леонардо Спинаццола (Рома), Рафаэл Толой (Аталанта).

Полузащитники: Николо Барелла (Интер), Брайан Кристанте (Рома), Жоржиньо (Челси), Мануэль Локателли (Сассуоло), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Стефано Сенси (Интер), Марко Верратти (ПСЖ).

Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Доменико Берарди (Сассуоло), Федерико Бернардески (Ювентус), Федерико Кьеза (Ювентус), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Наполи), Джакомо Распадори (Сассуоло).

Тренер

Один из наиболее многообещающих составов сборной Италии в новейшей истории постарается привести к успеху 56-летний "домашний" специалист Роберто Манчини, который до середины мая 2018-го года руководил исключительно командами на клубном уровне. Возглавив команду перед чемпионатом мира в Российской Федерации (символично, что до этого наставник работал именно в санкт-петербургском Зените), главный тренер так и не имел возможности вывести команду на матчи мундиаля — "Скуадра Адзурра" сенсационно провалилась в плей-офф квалификации, уступив дорогу сборной Швеции, которая затем дойдет до четвертьфинала.

История матчей против сборной Украины

С итальянской сборной мы в своей истории встречались уже 8 раз, но никогда эти матчи не заканчивались в пользу "сине-желтых" — 6 поражений и два ничейных исхода, один из которых пришелся на относительно свежую в памяти игру в Генуе (1:1). А так — мы все помним, кто остановил нас в четвертьфинале на наиболее успешном международном форуме в истории украинского футбола периода независимости, чемпионата мира-2006, а затем и не выпустил из группы квалификации на следующий за ним чемпионат Европы-2008.

Сами же итальянцы, скорее всего, запомнили Киев, как место, где они сначала гордились торсом Марио Балоттелли в полуфинале украино-польского Евро-2012 против Германии, а затем с треском провалились в финале против Испании (0:4).

Турция

Соперником по матчу-открытию чемпионата Европы-2020 для сборной Италии станет национальная команда Турции, которая ошеломила футбольный мир мартовскими поединками квалификации к чемпионату мира-2022, которые в ее исполнении прошли под девизом "меньше трех не забиваем", хотя до этого "лунные звезды" благополучно отправились в дивизион C Лиги наций УЕФА.

Путь на Евро

Квалификационный этап к европейскому форуму для турецкой сборной также проходил в условиях секстета с далеко не самым сильным подбором соперников, как для уровня тогдашнего созыва Шенола Гюнеша.

Лишь в конкуренции с тогда еще новоиспеченными чемпионами мира, французами, можно было познать силу турецкой сборной, в то время как матчи против Исландии, Албании, Андорры и Молдовы проходили с куда меньшим азартом. В итоге, "Les Bleus" так и не сумели обыграть Турцию, но она умудрилась повторить тоже самое в матчах против Исландии, чем и воспользовались главные конкуренты. Пришлось выходить со второго места.

Достижения

"Бронзовые" медали чемпионата мира-2002 в Японии и Южной Корее — вот главный успех в истории "лунных звезд", после которого пройдет еще шесть лет и безумный состав во главе с Хмитом Алтынтопом и культовым Рюштю Речбером в воротах пронесется вплоть до полуфинала Евро-2008 в Австрии и Швейцарии. В остальном, стоит выделить ужасный для турецкого футбола промежуток с 1960-х по практически начало нулевых годов, когда национальная команда не могла отобраться ни на один форум. Последний чемпионат мира она также пропускала.

Состав

Заявка сборной Турции выглядит следующим образом:

Вратари: Алтай Байындыр (Фенербахче), Мерт Гюнок (Башакшехир), Угурджан Чакыр (Трабзонспор)﻿.

Защитники: Зеки Челик (Лилль), Чаглар Сеюнджю (Лестер), Каан Айхан (Сассуоло)﻿, Мерих Демирал (Ювентус), Мерт Мюлдюр (Сассуоло), Озан Кабак (Ливерпуль)﻿﻿, Рыдван Йылмаз (Бешикташ), Умут Мераш (Гавр)﻿.

Полузащитники: Юсуф Языджы (Лилль), Дорукхан Токез (Бешикташ), Ирфан Кахведжи (Фенербахче), ﻿Окай Йокушлу (Вест Бромвич), Оркун Кекчю (Фейеноорд), Озан Туфан (Фенербахче), Тайлан Антальялы (Галатасарай), Хакан Чалханоглу (Милан)﻿.

Нападающие: Бурак Йылмаз (Лилль), Дженгиз Юндер (Лестер), Энес Юнал (Хетафе), Абдюлкадир Эмюр (Трабзонспор), Керем Актюркоглу (Галатасарай), Халил Дервишоглу (Галатасарай), Кенан Караман (Фортуна Дюссельдорф)﻿.

Тренер

У турецкой сборной готовится очень солидный состав на грядущий международный форум, который будет возглавлять многоопытный и хорошо знакомый многим болельщикам внутри страны 68-летний Шенол Гюнеш. В его карьере было относительно немного трофеев — всего по два титула чемпионов страны, Кубка Турции и Суперкубка Турции, количество клубов, с которыми ему удалось поработать в Турции и немного за рубежом — в южнокорейском Сеуле, вызывает уважение.

Родной Трабзонспор не был забыт уже в первые годы тренерской деятельности, после чего последовали Антальяспор, Сакарьяспор, Бурсаспор и Бешикташ. Были и 50 матчей во главе сборной Турции в его карьере, которые пришлись как раз на период успешного выступления на мундиале-2002.

История матчей против сборной Украины

С турецкой сборной мы встречались чуть реже, чем с итальянцами — всего семь раз, но уже немного более успешно. Две победы остались за нами в отборах на чемпионат мира-2006 и 2018, а соперники брали большую часть из своих трех успехов в рамках товарищеских поединков. Последняя игра, осенью 2018-го, завершилась вничью 0:0, когда команда уже Андрея Шевченко взяла пробу пера у тогдашнего коллектива Мирчи Луческу в контрольном матче.

Уэльс

Валлийская сборная выглядит в этом квартете в некоторой степени андердогом, но ей уже удавалось ранее удивлять нас своей способностью собраться в решающий момент. Тем более, что за выход в следующий раунд команды будут бороться сразу за три позиции, поэтому шанс на успех представится каждому.

Путь на Евро

"Драконы" стали первой командой в нашем цикле материалов, которые в квалификационном раунде столкнулись лишь с четырьмя соперниками в своем квинтете. Исходя из итоговой турнирной таблицы, можно смело сделать вывод, что Азербайджан был хорошим донором очков для Хорватии, Словакии, Венгрии и все того же Уэльса, а решающие битвы за места проходили именно в рамках этой четверки.

"Клетчатые" оказались успешнее всех остальных, набрав 17 очков, а вот Уэльсу пришлось пожинать плоды поражений от Венгрии и потери очков в матче против Словакии, которая в итоге отстала от команды Райана Гиггза всего на один балл.

В недавнем прошлом валлийцы также успели начать свой путь по квалификации к чемпионату мира, но, пока легендарного экс-полузащитника Манчестер Юнайтед таскают по судебным заседания, его сменщику Робу Пэйджу так и не удалось оказать должного сопротивления Бельгии. Однако, победа над показавшей себя достойным образом Чехией оставляет шансы "драконам" на успех и в этом цикле. К тому же, в Лиге наций УЕФА они со следующего розыгрыша будут выступать в дивизионе B.

Достижения

В разные эпохи у сборной Уэльса всегда присутствовали в составе статусные футболисты, но с достижением успехов на международном уровне это практически не имело никакой связи. И все же, если команда с Британских островов выходит в финальную часть, то зрителям впору начинать готовиться к сенсации. Судите сами: единственное попадание на чемпионат мира (в 1958 году) — вылет в четвертьфинале, а вот на французском Евро-2016 "драконов" пришлось португальцам ловить уже на стадии полуфинала.

Состав

Заявка сборной Уэльса выглядит следующим образом:

Вратари: Уэйн Хеннесси (Кристал Пэлас), Дэнни Уорд (Лестер), Адам Дэвис (Сток Сити).

Защитники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паули), Бен Дэвис, Джо Родон (оба — Тоттенхэм), Крис Мефам (Борнмут), Кристофер Гантер (Чарльтон), Рис Норрингтон-Дэвис (Шеффилд Юнайтед), Неко Уильямс (Ливерпуль), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — Суонси).

Полузащитники: Джо Аллен (Сток Сити), Джо Моррелл (Лутон), Итан Ампаду (Челси), Мэтью Смит (Манчестер Сити), Джонни Уильямс (Кардифф Сити), Арон Рэмси (Ювентус), Дилан Левитт (Манчестер Юнайтед), Рубин Колуилл (Кардифф Сити), Дэвид Брукс (Борнмут), Харри Уилсон (Ливерпуль).

Нападающие: Киффер Мур (Кардифф Сити) , Гарет Бэйл (Реал), Тайлер Робертс (Лидс), Дэниел Джеймс (Манчестер Юнайтед).

Тренер

Райан Гиггз является одним из тех представителей тренерского цеха на уровне национальных сборных, чью игру еще имели шанс застать юные любители футбола. Пока он выступал в качестве профессионального футболиста, его карьера в национальной команде растянулась на 64 игры, начиная от осени 1991-го года, за которые он сумел забить 12 голов.

Только вот тренерская карьера именитого валлийца неожиданно для многих пошла под откос в апреле этого года, когда Гиггзу предъявили обвинения по делу об избиении двух женщин и нанесении им тяжких телесных повреждений.

Футбольная ассоциация Уэльса приняла решение отстранить специалиста от тренерской деятельности из-за проблем с законом, доверив временно команду в руки Роберта Пейджа.

История матчей против сборной Украины

"Сине-желтые" встречались с Уэльсом очень редко — всего три раза, лишь два из которых пришлись на официальные поединки. К сожалению, в отборе на чемпионат мира-2002 именно четырех потерянных очков в матче против этой сборной (дважды по 1:1) нам не хватило для того, чтобы сравняться по набранным очкам со сборной Польши и избежать злополучных стыков с немцами (5:2, по сумме двух матчей). Наша последняя встреча проходила в рамках подготовки к выступлениям на чемпионате Европы-2016, и завершилась победой тогда еще команды Михаила Фоменко со счетом 1:0.

Швейцария

У украинского болельщика и так было против кого болеть на грядущем международном форуме, однако сборная Швейцарии, так сказать, заскочить в "вагон хейта" в самый последний момент. Наш "кабинетный" вылет из дивизиона A Лиги наций УЕФА еще слишком свеж в памяти для того, чтобы хоть как-то симпатизировать этой команде чемпионате Европы-2020.

Путь на Евро

В то же самое время, пока еще никто и подумать не мог о том, что взаимоотношения Украины и Швейцарии будут испорчены подобным образом, "Нати" относительно спокойно прокладывали себе путь на Евро, выступая в отборочном квартете D, куда также выходили Дания, Ирландия, Грузия и Гибралтар. С явным аутсайдером в данной группе все предельно ясно, в то время как за путевки на главное событие лета 2021-го года пришлось тройке явных фаворитов еще побороться. Датчане имели наибольшие шансы на первое место в группе, но в последнем туре сыграли вничью против Ирландии (1:1), чем и воспользовалась команда Владимира Петковича.

Достижения

Первый серьезный успех швейцарской национальной датирован еще чемпионатом мира-1934, когда команда, как и четырьмя годами спустя, сумела дойти до четвертьфинальной стадии международных состязаний. В уже послевоенное время, данное достижение удалось повторить и на домашнем мундиале-1954, а в новейшей истории на счету "Нати" уже три выхода в 1/8 финала на четырех последних чемпионатах мира, в том числе — в 2006-м году, когда выступление для них завершилось фантастическим Александром Шовковским в серии пенальти.

А вот с чемпионатом Европы у Швейцарии дела достаточно долго не складывались. С момента основания турнира в 1960-м году, первое участие этой сборной в финальном раунде пришлось лишь на Англию-1996, и завершилось уже на групповом этапе. Как, собственно и в следующих двух из трех розыгрышей данного состязания, включая и домашний (на пару с Австрией) форум образца 2008-го года. "Наше" Евро-2012 "Нати" пропускали для того, чтобы вернуться уже во Франции, впервые в истории добравшись до 1/8 финала, где они уступили Польше все в той же серии пенальти.

Состав

Заявка сборной Швейцарии выглядит следующим образом:

Вратари: Ян Зоммер (Боруссия Менхенгладбах), Ивон Мвого (ПСВ), Йонас Омлин (Монпелье).

Защитники: Мануэль Аканджи (Боруссия Дортмунд), Лорис Бенито (Бордо), ﻿Эрай Джюмерт (Базель), Нико Эльведи (Боруссия Менхенгладбах), Джордан Лотомба (Ницца), Кевен Мбабу (Вольфсбург), Бечир Омерагич (Цюрих), Рикардо Родригес (Торино)﻿, Фабиан Шер (Ньюкасл)﻿, Сильван Видмер (Базель).

Полузащитники: Кристиан Фасснахт (Янг Бойз), Эдимилсон Фернандес (Майнц), Ремо Фройлер (Аталанта), Адмир Мехмеди (Вольфсбург), Джердан Шакири (Ливерпуль), ﻿Джибриль Соу (Айнтрахт Франкфурт), ﻿﻿Рубен Варгас (Аугсбург), Гранит Джака (Арсенал), Денис Закария (Боруссия Менхенгладбах), ﻿﻿Стивен Цубер (Айнтрахт Франкфурт)﻿﻿.

Нападающие: Брель Эмболо (Боруссия Менхенгладбах), Марио Гавранович (Динамо Загреб), Харис Сеферович (Бенфика).

Тренер

57-летний боснийский специалист Владимир Петкович, у которого также имеется швейцарский паспорт, будет возглавлять сборную Швейцарии на грядущем чемпионате Европы. С командой он уже очень хорошо знаком, так как принял ее еще в далеком 2014-м году, зарекомендовав себя до этого во время работы с множеством клубов из данной страны, после чего провел короткий период работы в римском Лацио, который увенчался для него победой в Кубке Италии образца сезона-2012/13. С национальной командой Швейцарии он провел уже 71 матч, набирая в среднем по 1,79 очков за игру.

История матчей против сборной Украины

Украину ранее всегда связывали со Швейцарией хорошие воспоминания, благодаря победе на пресловутом чемпионате мира-2006, следом за которой последовала ничья (2:2) в товарищеском матче 2010-го года, а также успех в игре первого круга дивизиона А Лиги наций УЕФА (2:1), а уже в ответном матче "случился" пресловутый врач кантона Люцерн.

Расписание матчей в группе:

1-й тур

11 июня, 22:00, Турция — Италия / Рим (Италия), Стадио Олимпико

12 июня, 16:00, Уэльс — Швейцария / Баку (Азербайджан), Олимпийский

2-й тур

16 июня, 19:00, Турция — Уэльс / Баку (Азербайджан), Олимпийский

16 июня, 22:00, Италия — Швейцария / Рим (Италия), Стадио Олимпико

3-й тур

20 июня, 19:00, Италия — Уэльс / Рим (Италия), Стадио Олимпико

20 июня, 19:00, Швейцария — Турция / Баку (Азербайджан), Олимпийский