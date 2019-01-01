Испания огласила заявку на Евро-2020: в ней нет игроков Реала

Капитан сборной Испании Серхио Рамос тоже не едет на континентальное первенство.

Серхио Рамос, getty images

В заявку сборной Испании попали 24 игрока. При этом, Луис Энрике мог заявить 26 исполнителей. Главная сенсация — отсутствие капитана Серхио Рамоса. Защитник, cкорее всего, не успевает восстановиться после травмы.

Отметим, что в заявке нет ни одного игрока Реала. Также стоит отметить вызов Эмерика Ляпорта, который недавно получил испанское гражданство.

Голкиперы: Унаи Симон (Атлетик), Давид Де Хеа (МЮ), Роберт Санчес (Брайтон)

Защитники: Хосе Гайя (Валенсия), Хорди Альба (Барселона), Пау Торрес (Вильярреал), Эмерик Ляпорт и Эрик Гарсия (оба — Ман Сити), Диего Льоренте (Лидс), Сезар Аспиликуэта (Челси), Маркос Льоренте (Атлетико)

Полузащитники: Серхио Бускетс и Педри (оба — Барселона), Родри (Ман Сити), Тьяго (Ливерпуль), Коке (Атлетико), Фабиан Руис (Наполи)

Нападающие: Дани Ольмо (Лейпциг), Микель Оярсабаль (Сосьедад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вильярреал), Ферран Торрес (Ман Сити), Адама Траоре (Вулверхэмптон), Пабло Сарабия (ПСЖ)

В группе Е Испания на Евро-2020 сразится с Польшей, Словакией и Швецией.