Соперник сборной Украины огласил окончательную заявку на Евро-2020

Алаба, Драгович и Арнаутович приедут противостоять сборной Украины.

Давид Алаба, getty images

Ранее австрийцы опубликовали расширенную заявку из 30 футболистов. Теперь же тренерский штаб окончательно решил, кто же поедет на Евро.

Из прежнего списка были исключены четыре игрока — голкипер Хайнц Линднер (Базель), защитник Филипп Мвене (Майнц), полузащитник Хусейн Балич (ЛАСК) и нападающий Адриан Грбич (Лорьян).

Теперь заявка Австрии выглядит следующим образом:

Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд), Пава Перван (Вольфсбург), Александр Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба (Бавария), Александар Драгович (Байер), Марко Фридль (Вердер), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Штефан Лайнер (Боруссия М), Филипп Линхарт (Фрайбург), Штефан Пош (Хоффенхайм), Кристофер Триммель (Унион), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба – Хоффенхайм), Юлиан Баумгартлингер (Байер), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт), Валентино Лазаро (Боруссия М), Марсель Забитцер (Лейпциг), Луи Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападающие: Михаэль Грегорич (Аугсбург), Саша Каладжич (Штутгарт), Марко Арнаутович (Шанхай), Карим Онисиво (Майнц).

Отметим, что сборная Австрии на Евро-2020 находится в одной группе с Украиной. Также в этой группе выступят Нидерланды и Северная Македония. Австрийцы встретятся с украинцами 21 июня в Бухаресте.