11 Июн
22:00
Турция
ТУР
Италия
ИТА
12 Июн
16:00
Уэльс
УЭЛ
Швейцария
ШВЦ
12 Июн
19:00
Дания
ДАН
Финляндия
ФИН
12 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
Россия
РОС
13 Июн
16:00
Англия
АНГ
Хорватия
ХОР
13 Июн
19:00
Австрия
АВС
Северная Македония
МАК
13 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Украина
УКР
14 Июн
16:00
Шотландия
ШОТ
Чехия
ЧЕХ
14 Июн
19:00
Польша
ПОЛ
Словакия
СВК
14 Июн
22:00
Испания
ИСП
Швеция
ШВЕ
15 Июн
19:00
Венгрия
ВЕН
Португалия
ПОР
15 Июн
22:00
Франция
ФРА
Германия
ГЕР
16 Июн
16:00
Финляндия
ФИН
Россия
РОС
16 Июн
19:00
Турция
ТУР
Уэльс
УЭЛ
16 Июн
22:00
Италия
ИТА
Швейцария
ШВЦ
17 Июн
16:00
Украина
УКР
Северная Македония
МАК
17 Июн
19:00
Дания
ДАН
Бельгия
БЛГ
17 Июн
22:00
Нидерланды
НИД
Австрия
АВС
18 Июн
16:00
Швеция
ШВЕ
Словакия
СВК
18 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Чехия
ЧЕХ
18 Июн
22:00
Англия
АНГ
Шотландия
ШОТ
19 Июн
16:00
Венгрия
ВЕН
Франция
ФРА
19 Июн
19:00
Португалия
ПОР
Германия
ГЕР
19 Июн
22:00
Испания
ИСП
Польша
ПОЛ
20 Июн
19:00
Швейцария
ШВЦ
Турция
ТУР
20 Июн
19:00
Италия
ИТА
Уэльс
УЭЛ
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Соперник сборной Украины огласил окончательную заявку на Евро-2020

Алаба, Драгович и Арнаутович приедут противостоять сборной Украины.

Давид Алаба, getty images
Давид Алаба, getty images

Ранее австрийцы опубликовали расширенную заявку из 30 футболистов. Теперь же тренерский штаб окончательно решил, кто же поедет на Евро. 

Из прежнего списка были исключены четыре игрока — голкипер Хайнц Линднер (Базель), защитник Филипп Мвене (Майнц), полузащитник Хусейн Балич (ЛАСК) и нападающий Адриан Грбич (Лорьян).

Теперь заявка Австрии выглядит следующим образом:

Вратари: Даниэль Бахманн (Уотфорд), Пава Перван (Вольфсбург),  Александр Шлагер (ЛАСК).

Защитники: Давид Алаба (Бавария), Александар Драгович (Байер), Марко Фридль (Вердер), Мартин Хинтереггер (Айнтрахт), Конрад Лаймер (Лейпциг), Штефан Лайнер (Боруссия М), Филипп Линхарт (Фрайбург),  Штефан Пош (Хоффенхайм), Кристофер Триммель (Унион), Андреас Ульмер (Зальцбург).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба – Хоффенхайм), Юлиан Баумгартлингер (Байер), Штефан Ильзанкер (Айнтрахт), Валентино Лазаро (Боруссия М), Марсель Забитцер (Лейпциг), Луи Шауб (Люцерн), Ксавер Шлагер (Вольфсбург), Алессандро Шопф (Шальке).

Нападающие: Михаэль Грегорич (Аугсбург), Саша Каладжич (Штутгарт), Марко Арнаутович (Шанхай), Карим Онисиво (Майнц).

Отметим, что сборная Австрии на Евро-2020 находится в одной группе с Украиной. Также в этой группе выступят Нидерланды и Северная Македония. Австрийцы встретятся с украинцами 21 июня в Бухаресте.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 0 0 0 0 0 0 0
Турция ТУР 0 0 0 0 0 0 0
Уэльс УЭЛ 0 0 0 0 0 0 0
Швейцария ШВЦ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0