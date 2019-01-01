Рамос: Больно от того, что я не смогу представлять Испанию на Евро-2020
Капитан "сливочных" отреагировал на свое отсутствие в заявке сборной Испании на Евро-2020.
Капитан и защитник сборной Испании и мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал новость о том, что он не попал в заявку национальной команды на предстоящее Евро-2020.
"После нескольких неудачных месяцев и нетипичного сезона, в котором я испытал то, чего никогда прежде в карьере не ощущал, пришла новость о Евро.
Я боролся и работал душой и телом каждый день, чтобы иметь возможность достичь 100% результатов с Реалом и сборной, но не всегда все идет так, как вы хотите.
Мне больно, что я не смог лучше помочь своей команде и не выступлю за Испанию. Но в этом случае лучше отдохнуть, полностью восстановиться и вернуться в следующем сезоне. Больно от того, что я не смогу представлять свою страну, но нужно быть честным и искренним.
Я желаю всем своим партнерам по команде удачи и надеюсь, что у вас будет отличное выступление на турнире. Я буду одним из тех, кто будет радоваться за вас из дома", — написал Рамос в своем твиттере.
Напомним, на предстоящем Евро-2020 сборная Испании сыграет в группе Е против Словакии, Швеции и Польши.
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