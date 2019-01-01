Бэйл и Рэмси — в предварительной заявке сборной Уэльса на Евро-2020

Уэльс объявил состав национальной команды на предстоящий турнир.

faw.cymru

Сборная Уэльса объявила предварительный список футболистов, которые вызваны в национальную команду для подготовки к предстоящему Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Уэльса.

В список попали 28 футболистов, но некоторые известные имена отсутствуют из-за того, что игроки все участвуют в матчах за свои клубы.

Дэнилел Джеймс еще может выступить в финале Лиги Европы с Манчестер Юнайтед. Коннор Робертс и Бен Кабанго принимают участие в матчах плей-офф Чемпионшипа, как и Джош Гиэн и Том Кинг — в поединках плей-офф Лиги 2.

Вратари: Уэйн Хеннесси (Кристал Пэлас, Англия), Дэниел Уорд (Лестер, Англия), Адам Дэвис (Сток Сити, Англия).

Защитники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паули, Германия), Бен Дэвис (Тоттенхэм, Англия), Джо Родон (Тоттенхэм, Англия), Крис Мэфем (Борнмут, Англия), Крис Гантер (Чарльтон, Англия), Рис Норрингтон-Дэвис (Шеффилд Юнайтед, Англия), Том Локьер (Лутон, Англия), Неко Уильямс (Ливерпуль, Англия).

Полузащитники: Аарон Рэмси (Ювентус, Италия), Джо Аллен (Сток Сити, Англия), Джонатан Уильямс (Кардифф Сити), Гарри Уилсон (Ливерпуль, Англия), Итан Ампаду (Челси, Англия), Дэвид Брукс (Борнмут, Англия), Джо Моррел (Лутон, Англия), Мэттью Смит (Манчестер Сити, Англия), Дилан Левитт (Манчестер Юнайтед, Англия), Джордж Томас (Куинз Парк Рейнджерс, Англия), Рубин Колвилл (Кардифф Сити).

Нападающие: Гарет Бэйл (Реал, Испания), Том Лоуренс (Дерби Каунти, Англия), Киффер Мур (Кардифф Сити), Тайлер Робертс (Лидс, Англия), Рабби Матондо (Шальке, Германия), Марк Харрис (Кардифф Сити).

Напомним, на предстоящем Евро-2020 сборная Уэльса сыграет в группе А против Италии, Швейцарии и Турции.