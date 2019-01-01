Макаренко: Могу извиниться за результат с Бахрейном перед всей страной

Хавбек национальной команды поделился своими эмоциями после игры с Бахрейном.

Евгений Макаренко (слева), УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал ничейный результат в товарищеском поединке против Бахрейна (1:1).

"Ощущения у меня противоречивые. В первую очередь большое спасибо Харькову за то, что пришли поддержать команду. Дарит большие эмоции то, что люди приходят на стадион. Дай Бог, в ближайшее время это все вернется. Спасибо болельщикам за поддержку!

Могу извиниться за результат перед всей страной, поскольку мы хотели порадовать Украины в это непростое время. Игра оставила осадок в первую очередь из-за результата. Не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Их, опять же, было немного. Допустили ошибку в обороне при контратаке соперника. Но главное, что команда боролась до последней минуты, сравняла счет. Хотелось бы, чтобы это случилось раньше, тогда, думаю, мы бы забили второй мяч. Но это футбол.

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Андрей Шевченко говорил, что нужно получить положительный результат. Это было важно для всей страны. Очень важны были положительные эмоции и для уверенности внутри коллектива.

Поддержка болельщиков — колоссальный плюс. Спасибо им за то, что пришли. Дай Бог, мы их увидим на ближайших матчах", — приводит слова Макаренко пресс-служба УАФ.

Напомним, что посмотреть видео голов и обзор матча Украина — Бахрейн вы можете на Football.ua.