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Макаренко: Могу извиниться за результат с Бахрейном перед всей страной

Хавбек национальной команды поделился своими эмоциями после игры с Бахрейном.

Евгений Макаренко (слева), УАФ
Евгений Макаренко (слева), УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Макаренко прокомментировал ничейный результат в товарищеском поединке против Бахрейна (1:1).

"Ощущения у меня противоречивые. В первую очередь большое спасибо Харькову за то, что пришли поддержать команду. Дарит большие эмоции то, что люди приходят на стадион. Дай Бог, в ближайшее время это все вернется. Спасибо болельщикам за поддержку!

Могу извиниться за результат перед всей страной, поскольку мы хотели порадовать Украины в это непростое время. Игра оставила осадок в первую очередь из-за результата. Не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Их, опять же, было немного. Допустили ошибку в обороне при контратаке соперника. Но главное, что команда боролась до последней минуты, сравняла счет. Хотелось бы, чтобы это случилось раньше, тогда, думаю, мы бы забили второй мяч. Но это футбол.

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Андрей Шевченко говорил, что нужно получить положительный результат. Это было важно для всей страны. Очень важны были положительные эмоции и для уверенности внутри коллектива.

Поддержка болельщиков — колоссальный плюс. Спасибо им за то, что пришли. Дай Бог, мы их увидим на ближайших матчах", — приводит слова Макаренко пресс-служба УАФ.

Напомним, что посмотреть видео голов и обзор матча Украина — Бахрейн вы можете на Football.ua.

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Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
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Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0