Сборная Англии объявила предварительный состав на Евро-2020

В обойме Гарета Саутгейта присутствует 33 футболиста — в заявке на Евро-2020 должно быть 26.

Игроки сборной Англии, Getty Images

Тренерский штаб сборной Англии во главе с Гаретом Саутгейтом определился с предварительным списком футболистов для подготовки к предстоящему Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба "трех львов".

В список вызванных игроков национальной команды вошли 33 исполнителя, из которых 26 попадут в финальную заявку сборной на Евро-2020.

Из них отметим присутствие трех дебютантов — вратаря Шеффилд Юнайтед Аарона Рамсдейла и двух защитников — Бена Годфри из Эвертона и Бена Уайта из Брайтона.

Голкиперы: Дин Хендерсон (Манчестер Юнайтед), Аарон Рамсдейл (Шеффилд Юнайтед), Сэм Джонстон (Вест Бром), Джордан Пикфорд (Эвертон).

Защитники: Трент Александр-Арнольд (Ливерпуль), Бен Чилвелл и Рис Джеймс (оба — Челси), Конор Коуди (Вулверхэмптон), Бен Годфри (Эвертон), Харри Магуайр и Люк Шоу (оба — Манчестер Юнайтед), Тайрон Мингс (Астон Вилла), Джон Стоунз и Кайл Уокер (оба — Ман Сити), Киран Триппьер (Атлетико), Бен Уайт (Брайтон).

Полузащитники: Джуд Беллингэм (Боруссия Д), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джесси Лингард и Деклан Райс (оба — Вест Хэм), Мэйсон Маунт (Челси), Кэлвин Филлипс (Лидс), Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон).

Нападающие: Доминик Калверт-Льюин (Эвертон), Фил Фоден и Рахим Стерлинг (оба — Ман Сити), Джек Грилиш и Олли Уоткинс (оба — Астон Вилла), Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Харри Кейн (Тоттенхэм), Букайо Сака (Арсенал), Джейдон Санчо (Боруссия Д).

Напомним, на предстоящем Евро-2020 сборная Англии сыграет против Хорватии, Шотландии и Чехии.