Де Бур — о Евро-2020: Победим Украину со счетом 3:1
Специалист уверен в силе своей команды.
Франк де Бур
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур спрогнозировал исход матчей группового этапа предстоящего Евро-2020.
"Думаю, мы обыграем Украину 3:1 и Австрию 2:1, и таким образом, выйдем из группы уже после первых двух матчей.
Потом мы выиграем со счетом 3:0 Северную Македонию. Но, может быть, нам стоит проиграть эту игру, потому что если займем первое место в группе, то встретимся с группой Португалии, Франции и Германии.
Таким образом, вы можете занять третье место в группе, и попасть на лучшего соперника. Так что, возможно, разумнее занять второе место", — сказал де Бур.
Напомним, первый матч группового этапа Евро-2020 между Украиной и Нидерландами состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.
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