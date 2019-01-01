Де Бур — о Евро-2020: Победим Украину со счетом 3:1

Специалист уверен в силе своей команды.

Франк де Бур

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур спрогнозировал исход матчей группового этапа предстоящего Евро-2020.

"Думаю, мы обыграем Украину 3:1 и Австрию 2:1, и таким образом, выйдем из группы уже после первых двух матчей.

Потом мы выиграем со счетом 3:0 Северную Македонию. Но, может быть, нам стоит проиграть эту игру, потому что если займем первое место в группе, то встретимся с группой Португалии, Франции и Германии.

Таким образом, вы можете занять третье место в группе, и попасть на лучшего соперника. Так что, возможно, разумнее занять второе место", — сказал де Бур.