Евро-2020: Представление команд группы B

Football.ua проводит анализ шансов на успех для участников второго квартета.

Кевин де Брюйне, getty images

В продолжении нашего цикла материалов, посвященного обзору команд-участниц грядущего чемпионата Европы-2020, мы остановимся на квартете B, в котором можно четко выделить главного фаворита, а вот над остальными претендентами на выход из группы следует обстоятельно поразмыслить.

Бельгия

Теми самыми "ярко выраженными фаворитами" является сборная Бельгии — действующий "бронзовый" призер прошлого чемпионата мира, которая заходит на очередной международный форум с отличным кадровым подбором исполнителей и соответствующими амбициями на достижение успеха. Беда "Красных дьяволов" в том, что каким бы сильным ни был их состав, действительно громкого успеха они все еще не сумели познать.

Путь на Евро

Отборочный раунд в секстете I для подопечных Роберто Мартинеса прошел в достаточно спокойном ключе, о чем красноречиво говорит максимальное количество набранных очков, которые сопровождались лишь тремя пропущенными мячами. Примечательно, что второй командой в этой подгруппе стали представители Российской Федерации, с которыми и предстоит встретиться бельгийцам уже в финальном раунде Евро-2020. Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино в этой группе выступали в роли сторонних наблюдателей.

Триумфальное шествие "Красных дьяволов" продолжилось и во втором в истории розыгрыше Лиги наций УЕФА, где они встречались в рамках одного квартета с еще одним своим будущим соперником — Данией, которая, к слову, оставила позади себя Англию. Сами же бельгийцы уверенно набрали 15 очков, поэтому осенью будут сражаться против Франции за выход в финальный поединок, однако это будет уже совсем другая история.

Бельгия также успешно уже успела начать свой путь на чемпионат мира, а осечка в гостевой игре против Чехии (1:1) в конце мартовской кампании сменилась на более привычный разгром Беларуси (8:0). Также, был обыгран Уэльс (3:1), поэтому в неполучение прямой путевки на катарский мундиаль для команды Мартинеса верится с трудом.

Достижения

Большая проблема сборной Бельгии — результаты ее выступлений на международных состязаниях. Уже по одной лишь радости фанатов на фоне завоевания "бронзы" чемпионата мира-2018 можно было понять — местная публика еще никогда ранее подобного не видывала. Что же касается чемпионатов Европы, то тут ситуация выглядит более воодушевляющим образом благодаря третьему месту в 1972-м году и "серебром" восьмью годами позднее. Однако, в новейшей истории были пропуски сразу трех кряду субконтинентальных первенств, поэтому даже четвертьфинал Евро-2016 во Франции выглядит неплохим достижением на этом фоне.

Состав

Голкиперы: Тибо Куртуа (Реал), Симон Миньоле (Брюгге), Матц Селс (Страсбург);

Защитники: Дедрик Бойата (Герта), Джейсон Денайер (Лион), Томас Вермален (Виссел Кобе), Тоби Альдервейрельд (Тоттенхэм), Ян Вертонген (Бенфика);

Полузащитники: Янник Феррейра Карраско (Атлетико Мадрид), Тимоти Кастань (Лестер), Насер Шадли (Истанбул Башакшехир), Аксель Витсель, Торган Азар, Тома Менье (все — Боруссия Д), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Леандер Дендонкер (Вулверхэмптон), Деннис Прат, Юри Тилеманс (оба — Лестер), Ханс Ванакен (Брюгге);

Нападающие: Жереми Доку (Ренн), Эден Азар (Реал Мадрид), Дрис Мертенс (Наполи), Леандро Троссард (Брайтон), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба — Кристал Пэлас), Ромелу Лукаку (Интер);

В резервный список вошли: Томас Камински (Блэкберн), Алексис Салемакерс (Милан), Самби Локонга, Яри Версхарен (оба — Андерлехт), Брайан Хейнен (Генк), Томас Фокет (Реймс), Аднан Янузай (Реал Сосьедад), Брэндон Мехеле, Шарль де Кетеларе (оба — Брюгге), Джордан Лукаку (Антверпен), Зиньо Ванхеусден (Стандард).

Тренер

На грядущий чемпионат Европы сборную Бельгии везет несменный с 2016-го года испанский 47-летний наставник Роберто Мартинес, при котором команда сыграла уже 54 матча, набирая в среднем в них по 2,48 очков за игру. Примечательно, что в карьере данного специалиста были достаточно длительные циклы работы на уровне клубов, но наиболее длительным из них было сотрудничество с Уиганом (2009 — 2013).

При этом, у Мартинеса на руках контракт с местной федерацией футбола, продолжительностью до следующего года, однако интерес различных клубов к данному специалисту дает понять, что это может быть его последний международный форум в его бельгийской части тренерской карьеры.

История матчей против сборной Украины

Сборная Бельгии является одной из немногих европейский национальных команд, против которой Украина еще не играла за время своей независимости.

Дания

Исходя из результатов предыдущих выступлений и достаточно сбалансированного подбора кадров, сборную Дании вполне можно считать одним из главных претендентов на то, чтобы составить конкуренцию бельгийской сборной.

Путь на Евро

В отборочном раунде на чемпионат Европы "алая гвардия" была вынуждена столкнуться в одной группе со Швейцарией и Ирландией, а за матчами этой тройки с безопасного расстояния наблюдали оставшиеся команды квинтета: Грузия и Гибралтар. В итоге, подопечные Каспера Хьюлманда отстали от "Нати" всего на один набранный балл, опередив при этом Ирландию на дистанцию величиной в одну победу.

Как уже упоминалось ранее, Дания в Лиге наций УЕФА находилась в одном квартете с Бельгией, благодаря чему на своем опыте сумела ощутить силу коллектива Мартинеса, от которых в конечном итоге отстала на пять очков.

В то же самое время, квалификация к чемпионату мира-2022 началась для команды Хьюлманда наилучшим образом — три победы над Австрией, Израилем и Молдовой с общим счетом 14:0 — в секстете F уже точно определен явный фаворит на единственную прямую путевку на мундиаль.

Достижения

Если за время выступлений на чемпионатах мира для Дании наивысшим достижением являлся четвертьфинал образца 1998-го года во Франции, то с европейскими форумами дела у этой сборной обстоят куда более успешно. Швеция в 1992-м году стала свидетелем того, как легендарная команда с Петером Шмайхелем и Брайаном Лаудрупом поднимала над своей головой кубок Анри Делоне, а восьмью годами ранее датчане все в той же Франции добились "бронзовых" медалей.

Состав

Итоговая заявка сборной Дании на данный момент выглядит следующим образом:

Вратари: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Мидтьюлланд), Фредерик Реннов (Шальке)

Защитники: Йенс Стрюгер-Ларсен (Удинезе), Симон Кьер (Милан), Андреас Кристенсен (Челси), Йоахим Андерсен (Фулхэм), Даниэль Васс (Валенсия﻿), Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (Копенгаген), Йоаким Мехле (Аталанта), Янник Вестергор (Саутгемптон);

Полузащитники: Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — Брентфорд), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Тоттенхэм), Томас Дилейни (Боруссия Дортмунд), Андерс Кристиансен (Мальме), Кристиан Эриксен (Интер), Миккель Дамсгор (Сампдория), Роберт Сков (Хоффенхайм);

Нападающие: Мартин Брайтвейт (Барселона), Андреас Корнелиус (Парма), Андреас Сков-Ольсен (Болонья), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Каспер Дольберг (Ницца), Йонас Винн (Копенгаген).

Тренер

На грядущем чемпионате Европы "алая гвардия" будет выступать под руководством 49-летнего специалиста Каспера Хьюлманда, который хорошо известен местной публике по своим выступлениям в качестве профессионального футболиста и работе главным тренером в Люнгбю и Норшелланде, которые ненадолго разбавил опыт руководства немецким Майнцом полугодовалой длительности в 2014-м году.

Примечательно, что данный наставник не проходил квалификацию на чемпионат Европы вместе со сборной Дании, приняв над ней шефство летом 2020-го года. Но каков результат! Десять матчей под его руководством приносили по 2,20 очков в среднем за игру.

История матчей против сборной Украины

В отличии от Бельгии, у Дании есть, пусть и не большой, опыт противостояний со сборной Украины. По пути на тот самый чемпионат мира-2006 мы перешагивали, в том числе, и через датчан — одна победа на НСК Олимпийский (1:0) и гостевая ничья (1:1).

Финляндия

В группе B также будет команда, которую стоит опасаться абсолютно всем остальным участникам — сборная Финляндии. В формате с двумя путевками в следующий раунд, у "филинов" было бы мало шансов зацепиться за успех, но когда речь идет о потенциально проходном третьем месте в квартете, то не попытать счастья было бы наибольшим заблуждением.

Путь на Евро

В отборочном секстете J, в который также входили Италия, Греция, Босния и Герцеговина, Армения и Лихтенштейн, у Финляндии было критически мало шансов на первую строчку в турнирной таблице, однако обогнать остальных конкурентов по группе они все равно сумели. При этом, подопечные Маркку Канерва сумели избежать большого числа пропущенных мячей от "Скуадры Адзурры", в отличии от своих соперников.

Второй в истории розыгрыш Лиги наций команда сопровождала матчами против Уэльса, Ирландии и Болгарии, однако уступила путевку в дивизион А коллективу Райна Гиггза, оставив при этом далеко позади себя остальных пару оставшихся преследователей.

Затем, финны, вместе с Украиной, стартовали в квалификации к чемпионату мира-2022, дважды сыграв вничью в своих первых поединках.

Достижения

Это будет лишь первый в истории сборной Финляндии опыт выступления на международных форумах.

Состав

Расширенная заявка сборной Финляндии на данный момент выглядит следующим образом:

Вратари: Лукаш Градецки (Байер), Йессе Йоронен (Брешия), Ансси Яаккола (Бристоль Роверс), Карлйохан Эрикссон (Меллбю), Ники Мяэнпяя (Венеция);

Защитники: Юхани Ояла (Вейле), Саули Вяйсянен (Кьево), Паулус Араюури (Пафос), Дэниэл О'Шонесси (ХИК), Роберт Иванов (Варта), Альбин Гранлунд (Сталь Мелец), Йере Уронен (Генк), Николас Хямяляйнен (Куинс Парк Рейнджерс), Николай Алхо (МТК), Аапо Хальме (Барнсли), Лео Вяйсянена (Эльфсборг), Юкка Райтала (Миннесота Юнайтед), Йоона Тойвио (Хэкен);

Полузащитники: Пюрю Сойри, Йони Кауко (оба — Эсбьерг), Онни Валакари (Пафос), Расмус Шюллер (Юргорден), Томас Лам (Зволле), Тим Спарв (Ларисса), Фредрик Йенсен (Аугсбург), Роберт Тейлор (Бранн), Глен Камара (Рейнджерс);

Нападающие: Ласси Лаппалайнен (Монреаль), Ясин Ассехнун (Лахти), Теему Пукки (Норвич), Роопе Риски (ХИК), Робин Лод (Миннесота Юнайтед), Йоэль Похьянпало (Унион Берлин), Маркус Форсс (Брентфорд).

Тренер

57-летний Маркку Канерва будет руководить финской сборной на предстоящем международном форуме. Футбольная жизнь этого специалиста лишь раз заводила его за пределы родной страны — двухгодичный период выступлений в шведском Эльфсборге в качестве футболиста. Свой контракт с национальной командой он подписал в конце 2016-го года, сместив на этой должности Ханса Баке, годовалый период работы которого сопровождал в качестве ассистента главного тренера. Каких-либо успехов в качестве наставника данный специалист еще не добивался.

История матчей против сборной Украины

Финская сборная — наш действующий оппонент по квалификации на чемпионат мира-2022, и мы уже успели сыграть против них домашний поединок, в котором случилась одна из трех наших ничьих со счетом 1:1 в данном цикле. Примечательно, что на мундиаль-2018 мы должны были отбираться в конкуренции против "филинов", которых нам таки удалось обогнать с помощью домашней (1:0) и гостевой побед (2:1), однако тогда Исландия и Хорватия уже успели уйти в отрыв.

Россия

После домашнего чемпионата мира, на котором представителям Российской Федерации удалось забраться аномально высоко — до четвертьфинальной стадии, команда Станислава Черчесова наверняка захочет повторить данный успех и на чемпионате Европы-2020, однако для этого ей придется найти подход к достаточно неудобным для нее соперникам как в историческом, так и исключительно спортивном плане.

Путь на Евро

Россияне попали на Евро-2020 через сито отборочного раунда, где в рамках секстета проиграли лишь Бельгии, с которой судьба свела их уже в основном раунде европейского форума. При этом, команде Станислава Черчесова удалось показать достаточно результативный футбол — 33 гола в 10 матчах — при всего восьми пропущенных мячах.

Затем, данная сборная в очередной раз попытала свое счастье в дивизионе B Лиги наций УЕФА, однако вновь не смогла повыситься в классе, уступив первую строчку Венгрии из-за неожиданных поражений от Турции (2:3) и Сербии (0:5) в двух последних турах, которым предшествовали два ничейных результата.

Также, россияне уже успели начать процесс квалификации на чемпионат мира-2022, в группе с ярко выраженными славянскими корнями, где кроме них выступают Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта. За три сыгранных матча сборной России удалось набрать шесть очков, однако "клетчатые" показали более успешную статистику во время своих аналогичных результатов, поэтому именно Хорватия возглавляет секстет H.

Достижения

Наибольший успех за время выступлений на чемпионатах мира для россиян пришелся как раз на упомянутый выше мундиаль-2018, где они дошли до четвертьфинала, хотя до этого трижды (1994, 2002, 2014) спотыкались на групповых этапах.

С чемпионатами Европы у данной сборной ситуация обстоит чуть успешнее — выход в полуфинал во время кампании 2008-го года в Австрии и Швейцарии так и остается единственным крупным достижением россиян в их истории. Выступления образцов 1996, 2004, 2012 и 2016 годов завершались также, как и аналогичные попытки на чемпионатах мира.

Состав

Расширенная заявка сборной России на данный момент выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Дюпин (Рубин), Андрей Лунев (Зенит), Матвей Сафонов (Краснодар), Антон Шунин (Динамо);

Защитники: Георгий Джикия (Спартак), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва), Роман Евгеньев (Динамо Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — Зенит), Федор Кудряшов (Антальяспор), Илья Самошников (Рубин), Андрей Семенов (Ахмат);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — Локомотив Москва), Александр Головин (Монако), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — Динамо Москва), Роман Зобнин (Спартак Москва), Алексей Ионов (Краснодар), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — Зенит), Денис Макаров (Рубин), Алексей Миранчук (Аталанта), Денис Черышев (Валенсия);

Нападающие: Артем Дзюба (Зенит), Антон Заболотный (Сочи), Александр Соболев (Спартак Москва).

Тренер

Возглавляет сборную России несменный с 2016-го года Станислав Черчесов, которого вполне могли смести с должности во время неудачных выступлений в Лиге наций УЕФА, которые проходили по свежей памяти от не самого уверенного прохождения подготовки к чемпионату мира. Со своей национальной командой известный в прошлом 57-летний экс-футболист провел уже 52 матча, набирая в среднем по 1,52 очков за игру. Наивысшими достижениями в его тренерской карьере считаются победа в чемпионате и Кубке Польши вместе с варшавской Легией в сезоне-2015/16.

История матчей против сборной Украины

Встречи между сборными Украины и России в периоды независимости стран получили условные названия "Матчи века", так как и проходят достаточно редко — лишь дважды в истории — и обстановка во время принципиальных противостояний полностью соответствует громкой вывеске. Во время квалификации к чемпионату Европы-2000 мы сумели оставить россиян позади себя с помощью домашней победы (3:2) и гостевой ничьей (1:1), однако затем неудачно съездили в Словению на матч плей-офф.

Расписание матчей в группе:

1-й тур

12 июня, 19:00, Дания — Финляндия / Копенгаген (Дания), Паркен

12 июня, 22:00, Бельгия — Россия / Санкт-Петербург (Россия), Санкт-Петербург

2-й тур

16 июня, 16:00, Россия — Финляндия / Санкт-Петербург (Россия), Санкт-Петербург

16 июня, 19:00, Дания — Бельгия / Копенгаген (Дания), Паркен

3-й тур

21 июня, 22:00, Финляндия — Бельгия / Санкт-Петербург (Россия), Санкт-Петербург

21 июня, 22:00, Россия — Дания / Копенгаген (Дания), Паркен