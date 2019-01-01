Медштаб Реала неделю назад одобрил вызов Рамоса в сборную Испании
Врачи Реала не препятствовали вызову капитана Серхио Рамоса в национальную сборную.
Накануне главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку сборной Испании на Евро-2020. В ней неожиданно не оказалось капитана команды Серхио Рамоса.
Позднее Энрике сообщил, что это было его совместное решение с Серхио и если бы тот был готов на 100%, то обязательно поехал бы континентальное первенство.
Теперь же издание Cope сообщает, что 18 мая медицинские службы сборной Испании проконсультировались с врачами Реала, чтобы узнать о здоровье Рамоса. Ответ был однозначный — Серхио готов и его можно вызывать на Евро.
Более того, 17 мая тренер сборной Испании Луис Энрике включил 35-летнего игрока в предварительную заявку на чемпионат Европы. Тем не менее, в окончательном списке капитана не оказалось.
Ранее Рамос дал свой комментарий относительно ситуации.
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