Медштаб Реала неделю назад одобрил вызов Рамоса в сборную Испании

Врачи Реала не препятствовали вызову капитана Серхио Рамоса в национальную сборную.

Серхио Рамос, getty images

Накануне главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил заявку сборной Испании на Евро-2020. В ней неожиданно не оказалось капитана команды Серхио Рамоса.

Позднее Энрике сообщил, что это было его совместное решение с Серхио и если бы тот был готов на 100%, то обязательно поехал бы континентальное первенство.

Теперь же издание Cope сообщает, что 18 мая медицинские службы сборной Испании проконсультировались с врачами Реала, чтобы узнать о здоровье Рамоса. Ответ был однозначный — Серхио готов и его можно вызывать на Евро.

Более того, 17 мая тренер сборной Испании Луис Энрике включил 35-летнего игрока в предварительную заявку на чемпионат Европы. Тем не менее, в окончательном списке капитана не оказалось.

Ранее Рамос дал свой комментарий относительно ситуации.