Без Дуэлунда. Сборная Дании объявила заявку на Евро-2020
Каспер Хьюлманд определился с футболистами, которые будут представлять страну на предстоящем турнире.
Тренерский штаб сборной Дании во главе с Каспером Хьюлмандом объявил список игроков, которые попали в заявку национальной команды на предстоящий чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.
К сожалению, в список игроков на предстоящий турнир не попал полузащитник киевского Динамо Микель Дуэлунд, который из-за травм пропустил большую часть сезона, приняв участие только в четырех матчах.
Вратари: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Эвертон), Фредерик Реннов (Шальке).
Защитники: Матиас Йоргенсен, Николай Бойлесен (оба – Копенгаген), Симон Кьер (Милан), Андреас Кристенсен (Челси), Янник Вестергор (Саутгемптон), Йоахим Андерсен (Фулхэм), Даниэль Васс (Валенсия), Йенс Стрюгер Ларсен (Удинезе), Йоаким Мехле (Аталанта).
Полузащитники: Кристиан Эриксен (Интер), Томас Дилэйни (Боруссия Д), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Тоттенхэм), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба – Бредфорд), Андерс Кристиансен (Мальме).
Нападающие: Каспер Дольберг (Ницца), Йонас Винн (Копенгаген), Андреас Корнелиус (Парма), Мартин Брэйтуэйт (Барселона), Роберт Сков (Хоффенхайм), Миккель Дамсгор (Сампдория), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).
Напомним, на Евро-2020 сборная Дании сыграет в группе В, где ее соперниками будут Бельгия, Финляндия и Россия.
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