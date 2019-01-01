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Чехия огласила окончательный состав на Евро-2020

Ондрей Кудела продолжает ждать решения УЕФА по его апелляции на дисквалификацию из-за расизма.

Ярослав Шилхава, repre.fotbal.cz
Ярослав Шилхава, repre.fotbal.cz

Тренерский штаб во главе с Ярославом Шилхавой объявил финальный список футболистов, которые будут представлять национальную команду на предстоящем чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

В заявке чешской сборной присутствует 25 имен, а одно место остается свободным до решения УЕФА по делу защитника Славии Ондрея Куделы, который ждет вердикта по его апелляции на десятиматчевую дисквалификацию из-за проявления расизма.

Вратари: Алеш Мандоус (Сигма), Иржи Павленка (Вердер), Томаш Вацлик (Севилья).

Защитники: Ян Боржил (Славия Прага), Якуб Брабец (Виктория), Владимир Цоуфал (Вест Хэм), Ондржей Челустка (Спарта), Павел Кадержабек (Хоффенхайм), Томаш Калас (Бристоль), Алеш Матею (Брешия), Давид Зима (Славия Прага).

Полузащитники: Антонин Барак (Верона), Владимир Дарида (Герта), Адам Гложек (Спарта), Томаш Голеш (Славия Прага), Якуб Янкто (Сампдория), Алекс Крал (Спартак), Лукаш Масопуст (Славия Прага), Якуб Пешек (Слован), Томаш Соучек (Вест Хэм), Петр Шевчик (Славия Прага).

Нападающие: Михаэль Крменчик (ПАОК), Томаш Пекгарт (Легия), Патрик Шик (Байер), Матей Выдра (Бернли).

Напомним, на предстоящем Евро-2020 сборная Чехии сыграет в группе D, где ей будут противостоять Хорватия, Шотландия и Англия.

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