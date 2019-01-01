Коноплянка пропустит Евро-2020

Полузащитник Шахтера не успеет восстановиться от травмы.

Евгений Коноплянка, Getty Images

В момент оглашения расширенной заявки сборной Украины на подготовительный процесс к чемпионату Европы-2020, тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко сделал обнадеживающее заявление относительно вызова полузащитника донецкого Шахтера Евгений Коноплянки, который концовку сезона сопровождал восстановлением от тяжелого повреждения.

Однако, как стало известно Football.ua, 31-летний футболист не успеет в полной мере восстановиться от мышечного повреждения в установленные сроки, из-за чего его участие в финальной заявке из 26-и исполнителей было исключено.

В подошедшем к концу сезоне Евгений провел всего 14 матчей (337 минут) за свой клуб, в которых не отличался результативными действиями.

Напомним, что ближайший контрольный поединок сборной Украины запланирован на 3 июня. Соперник — Северная Ирландия, с которой мы в последний раз встречались в основном раунде чемпионата Европы-2016 во Франции (0:2).