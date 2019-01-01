Малиновский — самый дорогой игрок сборной Украины на Евро-2020

Хавбека Аталанты оценили в 30 миллионов евро.

Руслан Малиновский и Александр Зинченко, УАФ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил приблизительную стоимость игроков накануне предстоящего чемпионата Европы-2020.

Самым дорогим игроком сборной Украины является полузащитник Аталанты Руслан Малиновский, которого оценили в 30 миллионов евро (в декабре он стоил 21 млн евро).

Второе место между собой поделили защитник Манчестер Сити Александр Зинченко и вингер киевского Динамо Виктор Цыганков — оба стоят по 25 млн евро. Следующим идет защитник Динамо Виталий Миколенко, цена которого с зимы поднялась с 15 до 17 млн евро.

Если учитывать всю группу С, в которой сборная Украины сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии, то самым дорогостоящим игроком является голландский хавбек Барселоны Френки де Йонг — 90 млн евро. За ним идут еще один голландец — защитник Ювентуса Маттейс де Лигт (75 млн евро) и бывший игрок Баварии Давид Алаба из Австрии (55 млн евро).

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