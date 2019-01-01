Стартовала продажа билетов на матч Украина — Северная Ирландия

Стоимость билетов на товарищеский поединок варьируется в пределах 100-500 гривен.

Арена Днепр, ffu.ua

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет товарищеский матч против Северной Ирландии, который состоится 3 июня в 21:00. Местом проведения станет Арена Днепр.

Как сообщает официальный сайт УАФ, стартовала продажа билетов на данное противостояние, которые можно приобрести только на сайте TicketsBox. Стоимость: от 100 до 500 гривен. Один человек может купить не более четырех билетов.

Чтобы купить пропуск на игру, необходимо предоставить согласие об ознакомлении с правилами приобретения и использования билетов, а также ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых покупаются билеты.

После процедуры оплаты на электронную почту вам будет отправлен электронный билет.

Напомним, в первом товарищеском матче перед Евро-2020 подопечные Андрея Шевченко расписали мировую с Бахрейном (1:1).