Цыганков, Зинченко и Трубин — в списке самых дорогих игроков группы С на Евро-2020

В символической сборной оказались игроки из Украины.

Виктор Цыганков, Getty Images

Авторитетный портал Transfermarkt в преддверии Евро-2020 составил символическую сборную из самых дорогих футболистов группы С.

В список вошли три футболиста сборной Украины: Виктор Цыганков (25 млн), Александр Зинченко (25 млн) и Анатолий Трубин (8 млн).

Также таи оказались шесть игроков из Нидерландов и двое со сборной Австрии. В списке не присутствуют представители Северной Македонии.

Напомним, первый матч группового этапа Евро-2020 между Украиной и Нидерландами состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.