Цыганков, Зинченко и Трубин — в списке самых дорогих игроков группы С на Евро-2020
В символической сборной оказались игроки из Украины.
Виктор Цыганков, Getty Images
Авторитетный портал Transfermarkt в преддверии Евро-2020 составил символическую сборную из самых дорогих футболистов группы С.
В список вошли три футболиста сборной Украины: Виктор Цыганков (25 млн), Александр Зинченко (25 млн) и Анатолий Трубин (8 млн).
Также таи оказались шесть игроков из Нидерландов и двое со сборной Австрии. В списке не присутствуют представители Северной Македонии.
Напомним, первый матч группового этапа Евро-2020 между Украиной и Нидерландами состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.
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