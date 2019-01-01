Лидер сборной Северной Македонии заболел коронавирусом перед Евро-2020
Полузащитник Леванте и сборной Северной Македонии Энис Бардхи сдал положительный тест на коронавирус.
Энис Бардхи, gettyy images
Официальный сайт Федерации футбола Северной Македонии сообщает, что Бардхи сейчас находится на изоляции из-за положительного теста на Covid-19.
Футболист чувствует себя хорошо, болезнь проходит без симптомов. Медицинский штаб сборной следит за состоянием здоровья игрока.
Бардхи является одним из лидеров Северной Македонии.
Отметим, что Украина сыграет с Северной Македонией в группе на Евро-2020.
Матч пройдет 17 июня в Бухаресте.
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