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УАФ подтвердила, что Коноплянка и Коваленко не поедут на Евро-2020

Левый вингер и центральный полузащитник не помог сборной Украины на чемпионате Европы.

Евгений Коноплянка, Getty Images
Евгений Коноплянка, Getty Images

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте подтвердила очередные кадровые проблемы перед предстоящим чемпионатом Европы, который состоится этим летом.

Так, помочь "желто-синим" на Евро-2020 не смогут левый вингер Евгений Коноплянка и центральный полузащитник Виктор Коваленко.

Отмечается, что оба футболиста получили одинаковое повреждение - надрыв задней поверхности бедра, из-за которого они не успеют восстановиться к старту чемпионата Европы.

Нынешняя предварительная заявка сборной Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Андрей Лунин (Реал Мадрид)

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – Динамо), Артем Бондаренко (Мариуполь), Евгений Макаренко (Кортрейк), Александр Зубков (Ференцварош), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Руслан Малиновский (Аталанта), Роман Безус (Гент)

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент).

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