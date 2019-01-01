Манчини — о победе над Сан-Марино: Игроки поставили меня перед сложным выбором

Сборная Италии провела первый контрольный поединок в рамках подготовки к чемпионату Европы-2020.

Роберто Манчини, Getty Images

Клубный сезон европейского футбола постепенно подходит ко своему логическому завершению, поэтому задействованные в процессе подготовки ко грядущему чемпионату Европы-2020 футболисты постепенно входят в рабочий ритм в лагерях своих национальных сборных.

В частности, национальная команда Италии, менее чем за две недели до матча-открытия Евро-2020 против Турции, провела свою первую контрольную игру, в которой не заметила сопротивления со стороны Сан-Марино (7:0).

Двумя голами отметились Маттео Пессина и Маттео Политано, а по одному взятию ворот на свой счет записали Джанмарко Феррари, Федерико Бернардески и Андреа Белотти.

Главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини после успешного поединка своей команды поделился мнением относительно итоговой заявки на международный форум.

"Действительно, некоторые игроки сумели своим сегодняшним выступлением поставить меня перед очень сложным выбором. С итоговым видом заявки я еще не определился.

Что же касается самой игры, то могу сказать, что мы сыграли второй тайм лучше, чем первый. Были более агрессивными и быстрыми в своих действиях. Считаю, что этот фактор даже важнее, чем сам итоговый результат", — подытожил итальянский специалист.

Манчини также выделил фигуру Федерико Бернардески как ключевую для достижения итогового успеха в отчетной встрече: "Он всегда хорошо работает, когда приезжает в сборную и был тем, кто активно помогал нам в процессе квалификации. Не вижу, о чем тут говорить — он показывает форму, достойную попадания на Евро".

Однако, наставник сборной Италии оказался недоволен выступлением нападающего Пари Сен-Жермен Мойзе Кина, который начинал игру с первых минут: "Думаю, он вышел из себя уже после первых фолов соперников на старте игры. У него еще остается шанс все исправить, поэтому попадание на чемпионат зависит только от него самого".

Также, Манчини рассказал о том, как поступит с 21-летним нападающим Сассуоло Джакомо Распадори, которого вызвал на сборы, но не предоставил игрового времени в первом поединке: "Он отлично выступал последние три месяца, поэтому я решил посмотреть на него поближе. Я обещал вернуть его в состав молодежной сборной на матч против Португалии. Буду смотреть за его игрой, после чего приму по нему решение отдельно".

Напомним, что у Италии остался только один контрольный поединок на пути к чемпионату Европы — домашняя игра против Чехии, которая запланирована на 4 июня.