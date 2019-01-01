Ребич и Ловрен могут пропустить Евро-2020 из-за травм

Наставник сборной Хорватии возлагает большие надежды на нападающего.

Анте Ребич, Getty Images

За две недели до начала чемпионата Европы-2020 главному тренеру сборной Хорватии Златко Даличу удалось собрать большинство игроков из ранее оглашенной заявки на международный форум, которые сразу же приступили к процессу подготовки к главному футбольному событию грядущего лета.

Однако, не обошлось и без кадровых потерь. Центральный защитник Деян Ловрен и нападающий Анте Ребич рисуют не пропустить Евро из-за мышечных повреждений.

Представитель Милана на тренировочных занятиях работает под контролем фитнес-тренера Луки Милановича по индивидуальной программе, при этом сам процесс нагрузки для него занимает не более десяти минут.

Впрочем, наставник хорватской сборной все равно настроен оптимистично относительно появления Ребича в итоговой заявке на чемпионат Европы: "Я взволнован, потому что Анте уже не первый раз попадает в подобную ситуацию перед международным форумом. До приезда в сборную, он вообще не тренировался в течении пяти дней. Мы работаем с ним предельно осторожно.

Все прекрасно понимают ситуацию — он усиленно готовится в тактическом плане. Уже было проведено девять тренировок, и я оцениваю состояние команды как стабильно хорошее. У нас нет времени и возможности делать акцент на физику, после такого тяжелого сезона, но привести игроков в тонус, все-таки, необходимо.

Знаю, что в Милане Ребича часто используют на отличной позиции от его места на поле в сборной, но я не могу раздавать указания тренерам клубов куда ставить и как использовать моих подопечных. Не думаю, что Анте не сможет перестроится под игру на правом фланге в 4-2-3-1. У меня еще не было прецедентов в карьере, когда кто-то отказывался играть по предложенной схеме.

Проблема в том, что у нас не так много игроков, которые могли бы полностью заменить Ребича на футбольном поле", — объяснил хорватский наставник в интервью Newsline.

Сборная Хорватии перед Евро-2020 проведет товарищеские матчи против Армении и Бельгии, а на самом форуме сыграет в группе против Англии, Чехии и Шотландии.