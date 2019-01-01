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Де Лигт отказался вакцинироваться от COVID-19 перед Евро: Каждый сам должен заботиться о своем теле

Защитник стал одним из игроков сборной Нидерландов, которые отказались от вакцины перед началом международного форума.

Маттейс де Лигт, Getty Images
Маттейс де Лигт, Getty Images

Одной из частей подготовки сборной Нидерландов ко грядущему чемпионату Европы-2020 стал процесс добровольной вакцинации от COVID-19, на который, вопреки расхожему мнению, далеко не все футболисты отреагировали согласием.

Так, главный тренер "оранжевых" во время общения с прессой подтвердил информацию о том, что определенная группа игроков из его заявки отказалась проходить вакцинацию по личным соображениям.

Нидерландский ресурс fcupdate.nl сообщает, что речь может идти о шести футболистах, среди которых Маттейс де Лигт (Ювентус), Воут Вегхорст (Вольфсбург) и Мемфис Депай.

Эту информацию в последствии подтвердил и сам защитник туринского Ювентуса: "Я не проходил вакцинацию. Это не обязательная процедура. Я считаю, что вы сами должны заботиться о своем теле. Риск заражения никуда не пропал, поэтому я просто стараюсь контактировать с меньшим количеством людей вне тренировочного процесса со сборной".

Стоит отметить, что де Лигт в январе был в числе футболистов "зебр", которые попали под массовое заражение COVID-19. После двухнедельного карантина, футболист вернулся к полноценной работе со своей командой.

Напомним, что Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, наряду с Северной Македонией и Австрией. До международного форума "оранжевые" сыграют против Шотландии и Грузии.

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