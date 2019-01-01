Де Лигт отказался вакцинироваться от COVID-19 перед Евро: Каждый сам должен заботиться о своем теле
Защитник стал одним из игроков сборной Нидерландов, которые отказались от вакцины перед началом международного форума.
Одной из частей подготовки сборной Нидерландов ко грядущему чемпионату Европы-2020 стал процесс добровольной вакцинации от COVID-19, на который, вопреки расхожему мнению, далеко не все футболисты отреагировали согласием.
Так, главный тренер "оранжевых" во время общения с прессой подтвердил информацию о том, что определенная группа игроков из его заявки отказалась проходить вакцинацию по личным соображениям.
Нидерландский ресурс fcupdate.nl сообщает, что речь может идти о шести футболистах, среди которых Маттейс де Лигт (Ювентус), Воут Вегхорст (Вольфсбург) и Мемфис Депай.
Эту информацию в последствии подтвердил и сам защитник туринского Ювентуса: "Я не проходил вакцинацию. Это не обязательная процедура. Я считаю, что вы сами должны заботиться о своем теле. Риск заражения никуда не пропал, поэтому я просто стараюсь контактировать с меньшим количеством людей вне тренировочного процесса со сборной".
Стоит отметить, что де Лигт в январе был в числе футболистов "зебр", которые попали под массовое заражение COVID-19. После двухнедельного карантина, футболист вернулся к полноценной работе со своей командой.
Напомним, что Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, наряду с Северной Македонией и Австрией. До международного форума "оранжевые" сыграют против Шотландии и Грузии.
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