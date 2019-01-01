Малиновский: Я не понимаю, как можно выдать хороший сезон и растерять форму

Футболист оценил подготовку национальной команды к предстоящему турниру.

Руслан Малиновский, Getty Images

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о подготовке команды к предстоящему Евро-2020.

"Было много перелетов, тяжело. Нужно первых два дня адаптироваться. Мы должны проделать много работы чтобы подготовится к этим играм. Приятно приезжать в сборную. У всех ребят отличное настроение, так что все хорошо.

Я не понимаю, как можно выдать хороший сезон и растерять форму. Если я буду в хороших кондициях, то будет и игра. От этого будет зависеть все. Конец сезона, все подустали. Последний отрезок нужно провести хорошо. Начиная с товарищеских игр. Они для нас важны. Это и надежда для болельщиков.

Времени еще много. Спарринги — элемент подготовки. Мы должны серьезно относиться к тренировкам и перенести нашу работу на последующие игры", — сказал Малиновский.

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