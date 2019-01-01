Безус: Приезд в сборную Украины — это всегда честь

Футболиста довызвали в национальную команду.

роман безус, уаф

Полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал о подготовке к Евро-2020 и о своем желании поехать на турнир.

"Приезд в сборную Украины — это всегда честь. С радостью приехал. Сезон хороший. Последние игры очень успешны были для Гента. Себя чувствую хорошо, как физически, так и морально.

Всегда есть мотивация побороться за место в списке из 26 игроков. На Евро еще ни разу не играл. Дай Бог сыграю. У нас началась тактическая работа с первого дня. Потом размялись, поиграли в футбол. Готовимся, тренируемся.

Я три-четыре дня хорошо отдохнул с семьей. После перелетов немного тяжело, но для этого была не самая сложная тренировка", — сказал Безус.

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