Голкипер соперников сборной Украины по Евро-2020 сдал положительный тест на COVID-19

Нидерландец не появлялся на поле в составе сборной с октября 2020-го года.

Яспер Силлессен, Getty Images

Как сообщает нидерландский ресурс AD.nl, сборная Нидерландов, которая является одним из соперников национальной команды Украины по групповому этапу чемпионата Европы-2020, понесла кадровые потери перед международным форумом из-за COVID-19.

Из обоймы Франка де Бура выпал опытный голкипер Яспер Силлессен, который ранее являлся одним из главных претендентов на место в воротах в стартовом поединке "оранжевых" на Евро, который пройдет как раз против команды Андрея Шевченко уже 12 июня.

Медицинский персонал немедленно вывел представителя испанской Валенсии из лагеря национальной команды, а сам он не ощущает никаких симптомов заболевания, несмотря на положительный тест.

Помимо Силлессена, в заявке Нидерландов присутствуют также вратарь амстердамского Аякса Мартен Стекеленбург и голкипер Норвич Сити Тим Крул. На случай проблем с восстановление стража ворот "летучих мышей", у соперников сборной Украины есть резервный вариант с привлечением представителя АЗ Алкмаар Марко Бизота, который выбыл из изначального расширенного списка в последний момент.

Напомним, что Силлессен отсутствовал во время последних двух сборов своей национальной команды из-за мышечных травм и повреждения колена, проведя до этого 60 матчей на международном уровне.

До международного форума "оранжевые" сыграют против Шотландии и Грузии в контрольных поединках, после чего их ждет старт группового этапа матчем против "сине-желтых" и поединки против Северной Македонии и Австрии.

В контексте данной новости нельзя не отметить, что накануне группа футболистов сборной Нидерландов, во главе с Маттейсом де Лигтом, отказалась от вакцинации от COVID-19.