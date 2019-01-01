Соболь: Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020

Защитник Брюгге рассказал о подготовке национальной команды.

Эдуард Соболь, УАФ

Защитник Брюгге и сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему Евро-2020.

"Всегда приятно приезжать в сборную и встречаться с ребятами. Здесь очень хорошая атмосфера. Пару дней отдохнули и сейчас снова включаемся в работу. Все хорошо, и настроение, и эмоции только положительные.

Чувствуется конкуренция за место в сборной на Евро-2020. Все работают на тренировках с полной отдачей и мечтают попасть в заветный список из 26. Мы прилагаем максимальные усилия, а тренерский штаб уже будет определяться, кто поедет на чемпионат Европы.

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Вчера были тактические занятия, мы отрабатывали как выход из обороны, так и переход от атаки в оборону. Наконец наигрывали некоторые комбинации. Готовимся понемногу, и я уверен, что мы подойдем к Евро-2020 в лучших кондициях", — приводит слова Соболя пресс-служба УАФ.

Напомним, что в четверг, 3 июня, сборная Украины проведет спарринг против Северной Ирландии. Матч пройдет в Днепре в 21:00 по киевскому времени.