Анри присоединился к тренерскому штабу сборной Бельгии
Французский специалист поедет с командой на Евро-2020.
Тьерри Анри, getty images
Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии перед началом чемпионата Европы.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт сборной Бельгии, французский специалист будет работать с командой на Евро-2020.
Отметим, что Анри ранее уже находился в тренерском штабе сборной Бельгии в период с 2016 по 2018 год.
Напомним, что после этого в его тренерской карьере были Монако и Монреаль Импакт. Последнее место работы он покинул из-за семейных обстоятельств.
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