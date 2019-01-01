Анри присоединился к тренерскому штабу сборной Бельгии

Французский специалист поедет с командой на Евро-2020.

Тьерри Анри, getty images

Тьерри Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии перед началом чемпионата Европы.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт сборной Бельгии, французский специалист будет работать с командой на Евро-2020.

Отметим, что Анри ранее уже находился в тренерском штабе сборной Бельгии в период с 2016 по 2018 год.

Напомним, что после этого в его тренерской карьере были Монако и Монреаль Импакт. Последнее место работы он покинул из-за семейных обстоятельств.