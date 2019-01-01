Де Брюйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020

Бельгиец из-за травмы может долго восстанавливаться.

Кевин Де Брюйне, Getty Images

Полузащитник сборнйо Бельгии Кевин Де Брюйне получил травму в матче финала Лиги чемпионов Манчестер Сити — Челси.

Как признался после сам футболист, врачи поставили ему диагноз — перелом костей носа и левой глазницы.

Сообщается, что восстановление футболиста может занять около трех — четырех недель. Эти сроки ставят под сомнение участие Де Брюйне в групповом этапе чемпионата Европы-2020.

Однако, если оно будет успешным и не затянется, тогда Де Брюйне сможет помочь бельгийцам на стадии плей-офф, в случае, если команда туда пробьется.

Напомним, Евро-2020 начнется 11 июня, а завершится 11 июля. Подопечные Мартинеса в группе сыграют со сборными России, Дании и Финляндии.

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