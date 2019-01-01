Стала известна расширенная заявка сборной Италии на Евро-2020
В списке оказалось 28 футболистов.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и его тренерский штаб определились с расширенной заявкой на Евро-2020. В списке оказалось 28 футболистов.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Алекс Мерет (Наполи), Сальваторе Сиригу (Торино).
Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Алессандро Бастони (Интер), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – Ювентус), Джованни Ди Лоренцо (Наполи), Эмерсон (Челси), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба – Рома), Рафаэл Толой (Аталанта).
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба – Интер), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – Рома), Жоржиньо (Челси), Мануэль Локателли, Доменико Берарди (оба – Сассуоло), Маттео Пессина (Аталанта), Марко Верратти (ПСЖ), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – Ювентус), Лоренцо Инсинье, Маттео Политано (оба – Наполи).
Нападающие: Андреа Белотти (Торино), Чиро Иммобиле (Лацио).
Напомним, Евро-2020 начнется 11 июня, а завершится 11 июля. Окончательная заявка Италии будет известна позже.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021