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Уэльс огласил заявку на Евро-2020

Райан Гиггз определился с итоговым перечнем своих футболистов.

Getty Images
Getty Images

Стремительно приближается момент начала чемпионата Европы-2020, поэтому национальные сборные постепенно завершают процесс формирования своих заявок на грядущий международный форум.

Так, представители Уэльса присоединились к числу тех, кто уже точно знает, как именно будет выглядеть их делегация из 26-и человек на предстоящих состязаниях.

Райан Гиггз будет рассчитывать на следующих исполнителей:

Вратари: Уэйн Хеннесси (Кристал Пэлас), Дэнни Уорд (Лестер), Адам Дэвис (Сток Сити).

Защитники: Джеймс Лоуренс (Санкт-Паули), Бен Дэвис, Джо Родон (оба — Тоттенхэм), Крис Мефам (Борнмут), Кристофер Гантер (Чарльтон), Рис Норрингтон-Дэвис (Шеффилд Юнайтед), Неко Уильямс (Ливерпуль), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба — Суонси);

Полузащитники: Джо Аллен (Сток Сити), Джо Моррелл (Лутон), Итан Ампаду (Челси), Мэтью Смит (Манчестер Сити), Джонни Уильямс (Кардифф Сити), Арон Рэмси (Ювентус), Дилан Левитт (Манчестер Юнайтед), Рубин Колуилл (Кардифф Сити), Дэвид Брукс (Борнмут), Харри Уилсон (Ливерпуль);

Нападающие: Киффер Мур (Кардифф Сити)﻿, Гарет Бэйл (Реал), Тайлер Робертс (Лидс), Дэниел Джеймс (Манчестер Юнайтед).

Напомним, что соперниками по квартету A для Уэльса стали Турция, Италия и Швейцария, матчем против которой и будут стартовать "драконы" уже 12 июня.

Также, стоит отметить, что формально главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз все еще не находится вместе с командой в тренировочном лагере, в результате чего подменяющий его Роберт Пэйдж может взять руководство над сборной уже непосредственно на международном форуме.

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Бельгия БЛГ 0 0 0 0 0 0 0
Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 0 0 0 0 0 0 0
Хорватия ХОР 0 0 0 0 0 0 0
Чехия ЧЕХ 0 0 0 0 0 0 0
Шотландия ШОТ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Венгрия ВЕН 0 0 0 0 0 0 0
Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
Франция ФРА 0 0 0 0 0 0 0