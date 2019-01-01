Шевченко — о соперниках на Евро-2020: Нидерланды — фавориты, но нет сборных, с которыми было бы легко играть

Наставник национальной команды рассказал о соперниках сборной Украины на Евро-2020.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими мыслями относительно будущих соперников национальной команды на предстоящем Евро-2020.

"Австрия — хорошая команда, но Северная Македония тоже неплохая. Нидерланды — фавориты, но нет сборных, с которыми было бы легко играть.

Мы всегда будем играть вдали от дома, в то время как Нидерланды сыграют перед своими фанатами. У них не будет ван Дейка, но они очень сильны. В составе Австрии выступают футболисты, которые представляют в топ-клубах Европы", — приводит слова Шевченко TMW со ссылкой на Radio Rai.

Напомним, что Евро-2020 для сборной Украины начнется 13 июня матчем против Нидерландов, после чего команда Андрея Шевченко сыграет против Австрии и Северной Македонии.