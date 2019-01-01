Сборная Украины продолжила подготовку к Евро-2020
Для подопечных Андрея Шевченко день выдался очень насыщенный.
Сборная Украины продолжает готовится к приближающемуся чемпионату Европу. Очередной день национальной команды выдался очень насыщенным.
С самого утра в лагере главной команды страны активно щелкали затворы фотокамер и упорно работала видеогруппа. Съемки на заказ УЕФА — яркий признак приближения финальной части Евро. Перед каждым континентальным форумом Союз европейских футбольных ассоциаций проводит фото- и видеосъемку игроков и тренеров для представления на экране стадионов финального турнира и в официальной продукции УЕФА.
Во время занятия, которое впервые на втором сборе произошло на стадионе Металлист, тренеры провели двустороннюю игру с паузами. Сегодняшние игровые серии дали важную информацию тренерскому штабу для того, чтобы сделать промежуточные выводы по организации игры.
Напомним, что в четверг, 3 июня, сборная Украины проведет спарринг против Северной Ирландии. Матч пройдет в Днепре в 21:00 по киевскому времени.
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