Сборная Украины продолжила подготовку к Евро-2020

Для подопечных Андрея Шевченко день выдался очень насыщенный.

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский, фото УАФ

Сборная Украины продолжает готовится к приближающемуся чемпионату Европу. Очередной день национальной команды выдался очень насыщенным.

С самого утра в лагере главной команды страны активно щелкали затворы фотокамер и упорно работала видеогруппа. Съемки на заказ УЕФА — яркий признак приближения финальной части Евро. Перед каждым континентальным форумом Союз европейских футбольных ассоциаций проводит фото- и видеосъемку игроков и тренеров для представления на экране стадионов финального турнира и в официальной продукции УЕФА.

Во время занятия, которое впервые на втором сборе произошло на стадионе Металлист, тренеры провели двустороннюю игру с паузами. Сегодняшние игровые серии дали важную информацию тренерскому штабу для того, чтобы сделать промежуточные выводы по организации игры.

Напомним, что в четверг, 3 июня, сборная Украины проведет спарринг против Северной Ирландии. Матч пройдет в Днепре в 21:00 по киевскому времени.