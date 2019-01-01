Стало известно, когда Шевченко огласит окончательную заявку на Евро-2020
Главный тренер сборной Украины определится с итоговым списком футболистов.
Андрей Шевченко, фото УАФ
Сборная Украины продолжает подготовку к финальной части чемпионата Европы и вскоре должна будет объявить окончательную заявку.
Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, произойдет это во вторник, 1 июня, во второй половине дня.
Отметим, что окончательная заявка должна состоять из 26 футболистов, а в распоряжении Андрея Шевченко 30 игроков, а также Александр Зинченко, который еще не прибыл в расположение сборной.
Напомним, что ранее к 30 игрокам, которые были в расширенной заявке, добавился Роман Безус, получивший дополнительный вызов.
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