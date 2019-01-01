Огбонна — о непопадании в состав сборной Италии: Я поражен и озлоблен

Защитник "молотобойцев" рассчитывал на вызов в национальную команду.

Анжелио Огбонна, getty images

Защитник Вест Хэма Анжело Огбонна прокомментировал свое непопадание в состав сборной Италии на Евро-2020.

"Я провел лучший сезон в своей карьере, после 30 лет защитник начинает показывать свою лучшую игру. Я поражен и озлоблен.

Вероятно, Манчини не принял во внимание борьбу Вест Хэма в АПЛ, но мы боролись до конца с Челси за Лигу чемпионов", — сказал итальянец.

В завершившемся сезоне АПЛ Огбонна сыграл в 28 матчах, в которых отметился тремя голами о получил 5 желтых карточек.

Напомним, что в мае Манчини продлил контракт со сборной Италии.