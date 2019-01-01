Ибрагимович прокомментировал пропуск Евро-2020
Нападающий "россонери" не намерен завершать карьеру.
Златан Ибрагимович, getty images
Форвард Милана и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о пропуске предстоящего Евро-2020.
39-летний нападающий травмировался в матче 35 тура Серии А против Ювентуса.
"Жаль, что меня там не будет, но я никогда не сдамся", — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на шоу Striscia La Notizia.
В прошедшем сезоне швед принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых отметился 15 голами и отдал две результативные передачи.
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